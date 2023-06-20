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'Yüksek Teknoloji İçin Eylem Çağrısı' raporunun Ankara tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

TÜSİAD ve TÜBİSAD iş birliğinde hazırlanan ve Deloitte Digital’in içerik desteği sağladığı “Türkiye’nin 2. Yüzyılında Yüksek Teknoloji İçin Eylem Çağrısı” raporunun Ankara tanıtım toplantısı 19 Haziran Pazartesi günü, TÜSİAD Ankara Temsilciliği’nde gerçekleşti

'Yüksek Teknoloji İçin Eylem Çağrısı' raporunun Ankara tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
HABERTURK.COM

TÜSİAD ve TÜBİSAD iş birliği ile hazırlanan ve nisan ayında İstanbul'da paneller eşliğinde açıklanan “Türkiye’nin 2. Yüzyılında Yüksek Teknoloji İçin Eylem Çağrısı” raporunun Ankara tanıtımı gerçekleştirildi.

Raporda yenilikçi politikaların geliştirilmesinden finansal desteklere, altyapıdan yetkin insan kaynağına kadar, Türkiye’ye yüksek teknoloji atılımı sağlayacak tüm kaldıraçlar için, mevcutta atılan adımların yanı sıra diğer aksiyonlara yönelik Eylem Çağrısı’na da yer veriliyor.

TEKNOLOJİ ODAĞINDA KALKINMAYA KATKI HEDEFİ

TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan’ın hoş geldiniz konuşması ile başlayan etkinlikte, “Global Trendler ve Rapor Bulguları” sunumu Deloitte Danışmanlık Lideri Hakan Göl ve TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD Dijital Ekonomi Stratejileri Çalışma Grubu Başkanı Burak Aydın tarafından yapıldı.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD Dijital Ekonomi Stratejileri Çalışma Grubu Başkanı Burak Aydın konuşmasında “Cumhuriyet’in 2. Yüzyılında yüksek teknoloji odağında ülkemizin kalkınmasına ve gerekli adımların atılmasına katkı sağlayabilmek amacıyla TÜSİAD ve TÜBİSAD olarak Türkiye’nin 2. Yüzyılında Yüksek Teknoloji için Eylem Çağrısı Raporunu hazırladık. Rapor, bu vizyona katkı sağlayacak eylem alanları ve somut önerileri içeriyor” ifadelerini kullandı.

Ülkemizin rekabetçilik gücünün ve gelişmişlik düzeyinin artırılmasına yönelik hayata geçirilen çalışmalar kapsamında ortaya konan raporun sunumunun ardından toplantı, “Türkiye’nin Yüksek Teknoloji Atılımını Gerçekleştirmesi için Nelere İhtiyacı Var?” paneli ile sona erdi. Ankara Tekmer & LEAP Investment CEO ve Ortak Kurcusu İmran Gürakan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelin konuşmacıları TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı Perihan İnci, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı H. Çağatay Özdoğru oldu.

"NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI GEREKİYOR"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı Perihan İnci konuşmasında “Dijital dönüşümle birlikte mevcut sektörlerin tanımı değişirken alışık olmadığımız yeni endüstriler de eşzamanlı olarak doğuyor. Teknolojik dönüşümün tüm değer zincirinde sağlanması, hem teknolojiyi üretme hem de etkin şekilde faydalanma ancak bunu mümkün kılacak nitelikli insan kaynağı ile olabilir. Dijital ekonominin gerektirdiği teknoloji ve insan yetkinliğini en üst seviyeye çıkarmamız kritik önemde” ifadelerine yer verdi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı H. Çağatay Özdoğru ise konuyla ilgili değerlendirmesinde “Geleceğin ekonomisi teknoloji ve dijitalleşme ile şekilleniyor. Küresel tedarik zincirinin önemli bir aktörü olan iş dünyası ve altyapının ulaştığı seviye önemli bir temel oluşturuyor. Çağın dinamiğini kaçırmamak için yüksek teknoloji odağında dijitalleşmeyi odağımıza almalıyız. Genç ve dinamik beşeri sermayemizin dijital dönüşüm ekosisteminin güçlü bileşenleri olmasını sağlamalıyız. Tüm Türkiye’nin teknopark olmasını hedeflemeliyiz” dedi.

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