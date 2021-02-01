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HaberlerTeknolojiYumurta kabuğu, pet, balık ağıyla Arçelik'in sloganı değişti - Haberler
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Sürdürülebilirliğe odaklanan Arçelik sloganını değiştirdi

Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında pet kazanlı çamaşır makinesi ve kurutucu, mısır nişastası, şeker kamışı ve yumurta kabuğu gibi doğal maddelerden buzdolabı parçaları, geri dönüştürülmüş plastiklerden elektrik süpürgeleri geliştiren Arçelik, 2021 yılı itibariyle sloganını da “İyiliği aşkla tasarlar”a dönüştürdü.

Yumurta kabuğu, pet, balık ağıyla Arçelik'in sloganı değişti - Haberler
Yumurta kabuğu, pet şişe, balık ağı...
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HABERTURK.COM

Arçelik’in yeni sloganı Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun ve Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi’nin katılımıyla düzenlenen toplantıyla duyuruldu. Koç Holding şirketlerinden Arçelik, 2021 yılı itibariyle sloganını ‘İyiliği aşkla tasarlar’a dönüştürdü.

Arçelik’in marka yolculuğu ve sürdürülebilir konusundaki faaliyetlerini aktaran Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun ve Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, “Ne yapabiliriz? İyiliğe giden yolculuğumuz bu soruyla başladı. Dünyanın kaynaklarını daha verimli kullanan teknolojiler, üretim süreçleri ve doğaya faydalı ürünlerle hep daha iyisi için çalışıyoruz. Sorumlu üretim ve tüketim anlayışıyla el ele verip dünyayı hep birlikte iyileştireceğimize inanıyoruz” dedi.

İYİ-GE PLATFORMU KURULDU

Toplantıda verilen bilgiye göre sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Arçelik çalışanları ile şirket çalışanı olmayan alanında uzman kişileri ve disiplinleri bir araya getirerek bir ortak akıl platformu olan “İYİ-GE” hayata geçirildi. İYİ-GE platformu sorumlu üretim ve tüketim odağında fikir ve önerileri geliştirerek, Arçelik’in Ar-Ge’sine daha iyi bir gelecek için ürünler, hizmetler, projeler geliştirilmesinde katkıda bulunacak.

Şirketin kendi çalışanların rol aldığı yeni reklam filminin de tanıtıldığı online toplantıda, Arçelik’in sürdürülebilir teknolojileri hakkında bilgi veren Mehmet Tüfekçi, şu örnekleri verdi:

Pet kazanlı Çamaşır Makinesi ve Kurutucu: Yapımında geri dönüştürülmüş pet şişe kullanıyoruz. Bugüne kadar 42 milyonu aşkın geri dönüştürülmüş pet şişeyi çamaşır makinesi, kurutucu ve klimalarda kullandık.

2019 yılında 215.000 adet PET TUB kullanımlı makine üretildi. 8000 adet pet kazanlı Arçelik marka çamaşır makinemiz müşterilerimizle buluştu.

Doğal maddelerden buzdolabı parçaları: Mısır nişastası ve şeker kamışı gibi doğal malzemelerden üretilen hammaddelerden geliştirdiğimiz dayanıklı plastik parçaları buzdolaplarında kullanıyoruz. Yumurta kabuklarını, biyolojik hammaddelerden üretilen plastikler ile bir araya getirip yüzde 100 biyolojik içerikli buzdolabı yumurtalıkları üretiyoruz.

Atık balık ağlarını beyaz eşyalarda kullanıyoruz. Geri dönüştürülmüş plastikler kullanarak elektrik süpürgeleri üretiyoruz.

Mikrofiber filtre:Yıkama sırasında tekstil ürünlerinden çıkan mikrofiber parçacıklar deniz ve okyanuslara karışarak canlıların hayatını tehdit ediyor. Mikrofiber parçacıklarını yüzde 90’a varan oranda engelleyen sentetik mikrofiber filtre sistemine sahip çamaşır makinesi geliştirdik. Mikrofiber filtre saha denemesi aşamasında.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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