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HaberlerTeknolojiYüz tanıma teknolojisi ile hastalık tahmini yapacak - Haberler

Türk bilim insanı Japonya’da geliştirdiği yüz tanıma ile hastalık tespiti yapacak

Japonya’da 2000’li yılların başından bu yana yüz tanıma sistemleri üzerinde çalışan Türk bilim insanı Doç. Dr. Sadi Vural’ın kurduğu Ayonix, emniyet birimleri, havalimanları ve olimpiyatların ardından yüz tanıma ile hastalık tahmini için kolları sıvadı. Alzheimer, mide ve bağırsak kanserini yüz tanıma ile tespit etmeye çalışan Vural, “Mobil uygulamamız da çıkacak. Yüz tanıma teknolojileri ile insanların yüz falına da bakmak istiyoruz” dedi. Necdet Çalışkan’ın haberi...

yüz tanıma
Necdet Çalışkan

Yaklaşık 20 yıldır Japonya’da yüz tanıma sistemleri üzerine akademik çalışmalar yapan Türk bilim insanı Doç. Dr. Sadi Vural’ın yine Japonya’da kurduğu entegre yüz tanıma çözümleri şirketi Ayonix, geliştirdiği teknolojisini hastalık tespiti için kullanacak.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre yüzden hastalık tespiti üzerinde çalıştıklarını ve bunun için patent başvurusunu da yaptıklarını söyleyen Vural, “Bu teknolojiyi 2 yıl içinde akıllı telefonlar için bir uygulama olarak sunacağız. Telefonlar artık yürüyen bir X-Ray ve MR cihazı olabilecek” dedi.

İngiltere’de Londra’da bulunan Imperial College Tıp Fakültesi ile bir ön çalışma yaptıklarını aktaran Sadi Vural, “Her hastalıkta yüz ifadelerinde, mimiklerde ve ciltte değişen noktalar var. Öncelikli olarak alzheimer hastalığına odaklandık. Bu sistemle alzheimer hastalığının başlangıç seviyesini yüzde 85 oranında tespit edebiliyoruz. Japonya’da da mide ve bağırsak kanserinin yüzden tanınması ve tespiti konusunda çalışmalara başladık” diye konuştu.

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLAR DA KULLANIYOR, FBI DA...

Ayonix’in yüz tanıma sistemlerinin 30’a yakın ülkede resmi kurumlar tarafından kullanıldığını aktaran Doç. Dr. Sadi Vural, şunları söyledi:

Japonya’da emniyet birimi kriminal aktiviteleri takip etmek için kullanıyor. Türkiye’de ise kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimi kullanıyor. Japonya ve Türkiye’nin yanısıra Sri Lanka, Azerbaycan, Pakistan’da da polis tarafından ve havalimanlarında, ayrıca Birleşmiş Millletler’de bizim geliştirdiğimiz yüz tanıma sistemleri var. ABD’de ise FBI, adli soruşturmalarda robot resim oluşturmak için bizim sistemimizi kullanıyor.”

‘YÜZ FALINA DA BAKACAĞIZ’

1973 yılında Çorum’da doğan, İstanbul Üniversitesi İngilizce Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmasının ardından yüksek lisans eğitimini Kyoto - Japonya’da, doktora eğitimini ise Osaka Üniversitesi Arai Laboratuvarı’nda tamamlayan Vural, Ayonix’i 2007’de Japonya’da kurduğunu belirterek, “Sistem, mağazalarda müşteri memnuniyetini kontrol etmek için, bir insanın gülümseyip gülümsemediğini de kontrol edebiliyor. Yüz tanıma teknolojileri ile insanların yüz falına da bakmak istiyoruz… Bu çözüm bulut tabanlı değil. Yüz tanımayı, en son cihazda/terminalde yapıyoruz. Dolayısıyla bilgi transferi yok,  her şey kamera içinde bitiyor” dedi.

Yüz tanıma teknolojileri alanından 2020 yılı sonunda yaklaşık 30’a yakın uluslararası patentlerinin olacağını ifade eden Vural, 2016 Rio Olimpiyatları’nda oyuncuların yüzünden tanınması için kurdukları sistemlerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da kullanılacağını söyledi.

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