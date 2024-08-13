Yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine, planlanandan 7 yıl erken ulaştı

2019 yılında Amazon, 2030 yılına kadar şirketin küresel operasyonlarında tüketilen elektriğin tamamını yüzde 100 yenilenebilir enerji ile karşılama hedefi koymuştu. Geçtiğimiz günlerde bu hedefe planlanandan yedi yıl önce ulaştığı duyuruldu. Bu hedefe ulaşmak için Amazon, dört yıl üst üste dünyanın en büyük kurumsal yenilenebilir enerji alıcısı oldu ve küresel çapta 500'den fazla güneş ve rüzgâr projesine milyarlarca dolar yatırım yaptığını da açıkladı.

Amazon ayrıca ulaşım ve teslimat filosunu dekarbonize etmek için de önemli adımlar attı ve dünya çapında 24 binden fazla elektrikli araçla teslimat yapmaya başladı. Şirket sadece 2023 yılında, bu araçlarla müşterilerine 680 milyon paket teslim etti. Yine 2023 yılında firma, karbon yoğunluğunu yüzde 13, karbon ayak izini ise yüzde 3 oranında azalttığını da belirtti.

3 MİLYON METRİK TONDAN FAZLA AMBALAJ OLUŞUMUNUN ÖNÜNE GEÇİLDİ Amazon, siparişlerin müşterilerine sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlarken aynı zamanda ambalaj kullanımını azaltmak ve geri dönüştürülebilir malzemelere öncelik vermek için yeni çözümler bulmaya ve bunlara yatırım yapmaya da devam etti. Şirket, 2015 yılından bu yana sevkiyat başına ortalama ambalaj ağırlığını yüzde 43 oranında azalttı ve - yaklaşık yarım milyon metrik tonu yalnızca 2023 yılında olmak üzere - toplam 3 milyon metrik tondan fazla ambalajın oluşumunu önledi. Avrupa'da, lojistik merkezi ağında tek kullanımlık plastik teslimat ambalajlarını yüzde 100 geri dönüştürülebilir kâğıt ve karton ambalajlarla değiştiren Amazon, Kuzey Amerika'daki teslimat ambalajlarındaki plastik hava yastıklarının yüzde 95'ini kâğıt dolgu ile değiştirdiğine ve bu yılın sonuna kadar tamamen kaldırılması için çalıştıklarına da raporunda yer verdi.