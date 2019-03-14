Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlanıyor

Giriş: 14.03.2019 - 13:19 | Güncelleme:  

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi camiye getirildi

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    DHA'nın haberine göre; Geçen salı günü saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında takla atan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı kamyonette bulunan Zafer Çika, ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

  • 2Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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    Bugün toprağa verilecek olan Çika'nın cenazesi, İzmir'deki Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi.

  • 3Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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    Öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek olan Zafer Çika'nın musalla taşına konulan tabutunun üzerine, '35' ve 'Zafer Çika' yazılı Galatasaray takımı forması ile atkısı serildi. Yakınları tabut başında namaz saatini beklemeye başladı. Demet Akbağ da camiye geldi.

  • 4Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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    Zafer Çika'nın daha önce eşi Demet Akbağ'a, "Çeşme'de toprağa verilmek istiyorum" vasiyeti gereği burada son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

  • 5Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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    Akbağ, gözyaşlarına boğuldu.

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  • 14Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 17Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 18Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 19Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 20Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 21Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 22Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 23Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 24Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 26Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 27Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 28Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 32Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 33Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 34Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 35Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 36Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 37Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 38Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 39Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 40Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 41Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 42Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 43Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 44Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 45Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 46Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 47Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 48Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 49Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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  • 54Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor - Magazin haberleri
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