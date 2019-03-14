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Öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek olan Zafer Çika'nın musalla taşına konulan tabutunun üzerine, '35' ve 'Zafer Çika' yazılı Galatasaray takımı forması ile atkısı serildi. Yakınları tabut başında namaz saatini beklemeye başladı. Demet Akbağ da camiye geldi.