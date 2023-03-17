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Depremle zemini yaklaşık 1,5 metre çöken tesisler gölün içinde kaldı

Depremde felaketi yaşayan bölgede inanılmaz bir görüntü daha ortaya çıktı. Adıyaman'da bir dinlenme tesisi sarsıntıda yerde çökme meydana gelince gölün içerisinde kaldı

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AA

  • Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemindeki çökme nedeniyle su altında kalan bazı tesisler kullanılamaz hale geldi.
  • Son dakika: Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!

    AA'da yer alan habere göre felakette fay hattına yakın konumdaki Gölbaşı ilçesinde çok sayıda bina yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

     
  • Son dakika: Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!

    Zemindeki sıvılaşma nedeniyle ilçede bazı yollar, binalar ve arazilerde kayma yaşandı. İlçede göl kıyısında bulunan ve aralarında su sporları merkezinin de bulunduğu bazı kamu tesisleri de zemindeki yaklaşık 1,5 metrelik çökmenin etkisiyle su altında kaldı.
  • Son dakika: Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!

    Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adıyaman'ın merkez ve ilçelerinde büyük hasar meydana geldiğini hatırlattı.
  • Son dakika: Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!

    Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki birçok tesisin depremde ayakta kaldığını aktaran Keleş, Gölbaşı ilçesinde ise futbol sahası, spor salonu, portatif yüzme havuzu ve açılışa hazırlanan su sporları merkezinin zemin çökmesi nedeniyle hasar gördüğünü söyledi.
  • Son dakika: Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!

    Keleş "Gölbaşı ilçesinde özellikle göl kıyısında olan bu su sporları tesisimiz ve diğer tesislerimiz, zeminde sıvılaşma olması nedeniyle depremden en çok zarar gören tesislerimiz oldu. Bu tesislerimizde zemindeki yer değişikliğinden kaynaklanan çökmeler meydana geldi." dedi.
  • Son dakika: Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!

    Su sporları tesisinde hasarın ileri düzeyde olduğunu vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

    "Su sporları tesisimiz Türkiye'deki ender tesislerden bir tanesiydi kürek sporu için. 11 Mart'ta Türkiye şampiyonası yapacaktık. Felaket nedeniyle tesislerimizde meydana gelen hasardan dolayı iptal ettik. İnşallah çok kısa sürede tesislerimizi toparlayıp Gençlik Spor Bakanlığımız ile diğer kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle en kısa zamanda yine eski günlerdeki gibi sosyal, sportif, kültürel faaliyetleri en üst seviyede ortaya koymayla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz."
  • Son dakika: Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!
  • Son dakika: Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!
  • Son dakika: Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!
  • Son dakika: Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!
  • Son dakika: Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!
  • Son dakika: Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!
  • Son dakika: Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!
  • Son dakika: Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!
  • Son dakika: Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!
  • Son dakika: Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!
  • Son dakika: Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!
  • Son dakika: Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!
  • Son dakika: Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!
  • Son dakika: Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!

 

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