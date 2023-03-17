Su sporları tesisinde hasarın ileri düzeyde olduğunu vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Su sporları tesisimiz Türkiye'deki ender tesislerden bir tanesiydi kürek sporu için. 11 Mart'ta Türkiye şampiyonası yapacaktık. Felaket nedeniyle tesislerimizde meydana gelen hasardan dolayı iptal ettik. İnşallah çok kısa sürede tesislerimizi toparlayıp Gençlik Spor Bakanlığımız ile diğer kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle en kısa zamanda yine eski günlerdeki gibi sosyal, sportif, kültürel faaliyetleri en üst seviyede ortaya koymayla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz."