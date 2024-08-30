Zeynep Özkaya: O gün beklemiyordum
Sevgilisi Oğulcan Can'dan evlenme teklifi alan Zeynep Özkaya, katıldığı bir davette evlilik ve annelikle ilgili açıklamalarda bulundu
Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladığı sırada sevgilisi Oğulcan Can'dan evlenme teklifi alan Zeynep Özkaya, katıldığı bir davette açıklamalarda bulundu.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zeynep Özkaya, evlenme teklifinden söz ederek; "Çok uzun yıllardır süren bir birlikteliğimiz vardı. Bekliyordum aslında ama o gün beklemiyordum. Hiç beklemediğim bir ortamda gerçekleşti ama çok mutluyum güzel bir sürece girdik. Biz bu zamanda olması gerekiyor diye düşünüyorduk zaten" dedi.
Zeynep Özkaya, "Hemen anne olmak ister misiniz?" sorusuna da, "Benim yeğenim var 2 yaşında. Çok net bir şekilde bu süreci gördüm. Harika bir sevgi ama çok da zor. Şu yaşımda değil. Biraz daha sonra olsun isterim" şeklinde cevap verdi.