Halkbank mevduat müşterilerinin TL tasarruflarını enflasyon karşısında koruma amacıyla tasarruf mevduat sahiplerine özel iki yeni mevduat ürünü geliştirdiğini duyurdu. Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre "Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı", 92-370 gün vade aralığında açılabilen hesapta "hesap açılışında belirlenen oran" ile "vade sonundaki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en güncel TÜFE endeksi yıllık değişim oranı + ilave marj oranı" karşılaştırılıyor ve hangi oran yüksek ise o oran üzerinden faiz tahakkuk ettiriliyor. Hesaptan para çekildiğinde hesabın faiz oranı ve vade başı/vade sonu bozulmuyor, faiz hesapta kalan tutar üzerinden hesaplanıyor.
"Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı" ile yatırımlarını uzun vadeli olarak TL’de değerlendirmek isteyenlere yeni bir seçenek sunuluyor. Müşteriler, 365-370 gün vadeli olarak açtırdıkları mevduat hesabı ile 3 aylık ara dönemlerde ya da vade sonunda getiri elde etme imkânı kazanıyor. Üründe, TÜFE’ye endeksli oran, ara dönem ödeme tarihlerinde ya da vade sonunda TÜİK tarafından açıklanan en güncel TÜFE endeksi yıllık değişim oranına banka tarafından belirlenen ilave marj oranının eklenmesiyle belirleniyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, müşterilerine sundukları avantajlı seçeneklerle, mevduatlarını enflasyona karşı koruyacak özel çözümler geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Tasarruf sahiplerini doğru yönlendirmek ve müşterilerimizin yatırımlarını en verimli birikim araçlarında değerlendirmek temel görevlerimizden biridir. Kur hareketlerinin, tasarruflarını döviz olarak değerlendirmek isteyen birçok müşterimizi zaman zaman mağdur ettiğini görüyoruz. Yatırımcılar kısa dönemli nakde ihtiyaç duydukları zaman yabancı para dövizlerini maliyetinden düşük kur seviyesinden TL’ye çevirerek kayıp yaşayabilmektedir. Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı ve Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı ürünlerimiz, tasarruf sahiplerinin birikimlerini daha korunaklı hale getirecektir. Yenilikçi ve alternatif ürünlerimiz ile mevduat müşterilerimizin yatırımlarını değerlendirirken kendilerini güvende hissetmeleri öncelikli hedefimizdir."
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