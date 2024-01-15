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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları 58'inci gününde

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar yaklaşık iki aydır sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 14:11 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:36
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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları 58'inci gününde
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        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar yaklaşık iki aydır sürüyor.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları 58'inci gününde devam etti.

        Erdemir Limanı bölgesinde yoğunlaşan çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler katıldı.

        Batık geminin enkazını kaldırma ile aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin de söküm işlemleri yapılıyor.

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.​​​​​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
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