ABD'li şirketlerin ZTE ile ilişkilerini durduran yasak, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Cuma günü kaldırıldı.

Çinli şirket, yasağın kalkması için geçen ay ABD'li bir bankanın güven hesabına 400 milyon dolar yatırmıştı. Anlaşmanın parçası olarak Haziran ayında hazineye de 1 milyar dolar ceza ödeyen ZTE, son olarak kıdemli başkan yardımcısı üzerindeki tüm tepe yönetim pozisyonlarındaki kişileri değiştirmeyi de kabul etti.

Yasak geçen yıl ZTE'nin ticaret kısıtlamalarına karşın ABD üretimi parçaları İran ve Kuzey Kore'ye gönderdiğini kabul etmesiyle gündeme gelmişti. ABD şirketi 1,2 milyar dolar cezaya çarptırmış, ancak ithalat yasağı üç yıllık bir denetim süresiyle koşullamıştı. Ancak çalışanlarına prim veren ve bu konuda ABD'li yetkililere yalan ifade veren ZTE için Çin hükümetinden yetkililer de ABD'li yetkililerle görüşmüştü.

Yasak, ZTE'nin telefonlarında kullandığı Qualcomm işlemciler dışında, Broadcom modem, Avnet distribütörlüğündeki çeşitli firmaların yazılım ve donanımlara erişimini kesmiş, şirketin geleceği tartışılır duruma gelmişti.

Yasağın kalkmasıyla, Hong Kong Borsası'nın açılışında yüzde 5,5 artış gören ZTE, öğlene kadar yüzde 17 arttı. Şirketin 16,12 Hong Kong doları olan hisseleri, artışa karşın geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 37 düşük.

Çin'deki Şenzen Borsası'ndaki hisseler ise bugün yüzde 10 artarken, ZTE'nin 2018'in ilk yarısındaki zararı 1,35 milyar doları buldu.

Şirketin pazar değerindeki kaybı ise 11 milyar dolara yaklaştı.