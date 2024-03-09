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        Haberler Müzik Zuhal Olcay'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri

        Zuhal Olcay'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri

        Zuhal Olcay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özel bir konserle sahnedeydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 17:47 Güncelleme: 09.03.2024 - 17:47
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        Kadınlar Günü konseri
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        Zuhal Olcay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür & Sanat Etkinlikleri kapsamında, İBB'nin Çengelköy Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen konserinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sahne aldı. Muhteşem şarkılarını, salonu dolduran yüzlerce kadın seyircisiyle hep bir ağızdan söyledi.

        Zuhal Olcay; “Bize önemli ve değerli olduğumuzu hatırlatan bir gün var ama biz her gün değerliyiz. Bütün dünya güzeli kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" diyerek konserin gelen kadın izleyicilerinin bu özel gününü kutladı.

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        #8 Mart Dünya Kadınlar Günü
        #zuhal olcay
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