Zula sistem gereksinimleri 2025: zula kaç gb yer kaplar?

Zula, Türkiye’nin en popüler online FPS oyunlarından biri ve düşük sistem gereksinimleri sayesinde herkes tarafından erişilebilir durumda. Oyunu bilgisayarına kurmadan önce “kaç GB yer kaplıyor, ne kadar RAM gerekiyor, ekran kartı şart mı?” gibi soruların yanıtlarını bilmek hem zaman kazandırır hem de performans konusunda hayal kırıklığına uğramanı önler. 2025’e göre güncellenmiş bilgilerle, Zula’nın bilgisayarda ne kadar yer kapladığını ve nasıl bir sistem istediğini birlikte inceleyelim.

ZULA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (2025)

Zula'nın en büyük avantajı, yeni nesil donanım zorunluluğu olmadan çalışabilmesi. Oyunun ana hedefi geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmak olduğundan, sistem gereksinimleri oldukça makul tutulmuş. İşte 2025 yılı itibarıyla güncel sistem ihtiyaçları:

Minimum Sistem Gereksinimleri

Önerilen Sistem Gereksinimleri

Bu sistem özellikleri, oyunu hem düşük hem de orta seviyedeki bilgisayarlarda rahatlıkla oynayabilmen için yeterli.

ZULA KAÇ GB YER KAPLAR?

Oyunu indirirken en çok merak edilen şey: Zula kaç GB yer kaplar? Günümüzde pek çok oyun 100 GB’lara dayanmışken, Zula bu konuda da oldukça sade.

Kurulum sonrası temel dosya boyutu: 6–7 GB

Güncellemeler ve yama paketleri dahil: 8–9.5 GB

En güvenli boş alan önerisi: 10 GB

Özellikle disk alanı sıkıntısı çeken kullanıcılar için büyük avantaj. Oyun, depolama alanı açısından son derece ekonomik. SSD’ye kurmak, haritaların daha hızlı yüklenmesini sağlar ama HDD’de de oynanabilir.

ZULA KAÇ GB RAM İSTİYOR?

Zula’nın RAM ihtiyacı da oldukça düşük. Arka planda başka programlar açık değilse, düşük RAM’li sistemlerde bile oynanabilir:

Minimum RAM ihtiyacı: 2 GB

Önerilen RAM miktarı: 4 GB

Daha stabil ve kesintisiz deneyim için: 6–8 GB RAM (özellikle arka planda Discord, tarayıcı vs. açıksa)

İşletim sisteminin de RAM kullandığı unutulmamalı. Bu yüzden 2 GB RAM’li sistemlerde oyun oynarken başka uygulamaların kapalı olması gerekir.

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ZULA KAÇ GB EKRAN KARTI İSTİYOR?

En güzel kısımlardan biri de bu: Zula entegre grafik kartlarında dahi çalışabiliyor. Yani “ekran kartım yok, oynayamam” demene gerek yok.

Minimum grafik belleği: 1 GB VRAM (Intel HD Graphics 4000 gibi)

Tavsiye edilen ekran kartı: 2 GB VRAM (GT 730, Radeon HD 8570M gibi kartlar daha akıcı performans sunar)

Oyunun grafik yapısı ağır olmadığı için çoğu dizüstü bilgisayar bu yükü kaldırabiliyor. Ancak yüksek FPS isteyenler harici ekran kartı ile daha iyi sonuç alır.

ZULA'NIN ARTILARI

Zula’yı bu kadar tercih edilebilir kılan sadece sistem gereksinimlerinin düşüklüğü değil. Birkaç küçük artısını da hatırlayalım: