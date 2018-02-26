Dünyanın en zengin 3. kişisi Warren Buffett'ın sahibi olduğu Berkshire Hathaway bu yıl içerisinde satın almalar için 116 milyar dolar yatırım bütçesi ayırdığını açıkladı.

Hissedarlara bir mektup yazan Warren Buffet şirketin sigortacılık dışındaki gelirlerinin arttırılması için bir veya iki büyük satın alma yapmak istediğini ve bunun için yeterli kaynağın olduğunu belirtti. Buffett'ın kişisel serveti ise Bloomberg Milyarderler endeksine göre 87 milyar dolar.

87 yaşındaki milyarder geçen yıl şirketin net varlıklarındaki artışın 65 milyar dolar olduğunu ancak bunun 36 milyar dolarının şirket operasyonları sayesinde gerçekleştiğini, geri kalan 29 milyar doların Trump'ın vergi reformu sayesinde oluştuğunu duyurdu.

ABD'nin uluslararası şirketlerinin yurt dışında tuttuğu milyarlarca dolarlık nakit rezervleri ülkeye çekmek ve istihdam isteyen Başkan Donald Trump, vergi oranlarını yüzde 35'ten 21'e indirmişti.

Öte yandan, 116 milyar dolar nakiti bulunan Berkshire bu kaynağı değerlendirecek yer arıyor. Satın alma fiyatlarındaki aşırı artışla birlikte henüz uygun bir fırsat bulunamadığı belirtiliyor.

FİYATLAR MANTIKSIZ

Omaha kahini olarak bilinen deneyimli iş adamı şu andaki fiyatların mantıksız olduğunun altını çizse de yeni kapıların açılacağından emin. Buffett, bu arayışlar esnasında kendi işlerindeki çok tutumluluk, başka işlerde az tutumluluk temel prensiplerine bağlı kalmaları gerektiğini de vurguladı. Berkshire, satın almalarda dikkat edilecek hususların başında ise hedefin az borçlu olması olarak belirtti.

Buffett, son olarak temmuzda ABD'nin altıncı büyük elektrik dağıtım şirketi Oncor Electric Delivery 'yi satın almaya niyetlenmiş ancak 9 milyar dolarlık teklif karşısında Elliott Management Corp'un CEO'su Paul Singer 9.45 milyar dolarla Buffett'tan daha fazla teklif vererek ipi göğüslemişti.

Milyarder iş adamı, 2006'dan bu yana servetinden 26 milyar dolarlık bölümü hayır kuruluşlarına bağışlamıştı.