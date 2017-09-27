2012, 2013, 2014 model arabaların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı ne kadar olacak? 2018 yılından itibaren binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 40 zam geliyor. 4-6 yaş arabaları olan vatandaşlar, yeni MTV zam oranlarını merak ediyor. Peki, 4-6 yaş arabaların yeni MTV zammı ne kadar olacak? İşte 2012, 2013, 2014 model arabaların model model yeni MTV zam oranları...

4-6 YAŞ ARABALARIN YENİ MTV ZAM ORANLARI

4-6 YAŞ 4-6 YAŞ Fiat Egea Sedan-Hatchback 1,30 ESKİ MTV Yok YENİ MTV Yok Fiat Egea Sedan-Hatchback 1,40 ESKİ MTV Yok YENİ MTV Yok Fiat Egea Sedan-Hatchback 1,60 ESKİ MTV Yok YENİ MTV Yok Fiat Egea Station Wagon 1,60 ESKİ MTV Yok YENİ MTV Yok Renault Megane HB ve Sedan 1,20 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Renault Megane HB ve Sedan 1,50 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Renault Megane HB ve Sedan 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Renault Clio - Clio Sport Tourer 1,20 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Renault Clio - Clio Sport Tourer 1,50 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Volkswagen Passat 1,40 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Volkswagen Passat 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Volkswagen Passat 2,00 ESKİ MTV 2217 YENİ MTV 3.104 Toyota Corolla 1,33 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Toyota Corolla 1,40 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Toyota Corolla 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Ford Focus 1,00 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Ford Focus 1,50 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Ford Focus 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Renault Symbol 1,00 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Renault Symbol 1,50 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Opel Astra 1,40 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Opel Astra 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Volkswagen Polo 1,00 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Volkswagen Polo 1,20 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Volkswagen Polo 1,40 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Hyundai i20 1,00 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Hyundai i20 1,20 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Hyundai i20 1,40 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Honda Civic 1,50 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Honda Civic 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Dacia Sandero 1,00 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Dacia Sandero 1,50 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Volkswagen Golf 1,00 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Volkswagen Golf 1,40 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Volkswagen Golf 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Nissan Qashqai 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Dacia Duster 1,50 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Dacia Duster 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Peugeot 301 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Citroen C Elysee 1,20 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Citroen C Elysee 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Volkswagen Jetta 1,20 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Volkswagen Jetta 1,40 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Hyundai Accent Blue 1,40 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Hyundai Accent Blue 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Seat Leon 1,00 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Seat Leon 1,20 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Seat Leon 1,40 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Seat Leon 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Seat Leon 2,00 ESKİ MTV 2217 YENİ MTV 3.104 Mercedes C180 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Mercedes C200 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Fiat Linea 1,30 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Fiat Linea 1,40 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Volkswagen Tiguan 1,40 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Volkswagen Tiguan 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Volkswagen Tiguan 2,00 ESKİ MTV 2217 YENİ MTV 3.104 Hyundai Tucson 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Hyundai Tucson 2,00 ESKİ MTV 2217 YENİ MTV 3.104 Opel Corsa 1,20 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Opel Corsa 1,30 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Opel Corsa 1,40 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Skoda Superb 1,40 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Skoda Superb 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Skoda Superb 2,00 ESKİ MTV 2217 YENİ MTV 3.104 Skoda Octavia 1,00 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Skoda Octavia 1,20 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Skoda Octavia 1,40 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Skoda Octavia 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Toyota C-HR 1,20 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 BMW 5.20i 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 BMW 5.30i 2,00 ESKİ MTV 2217 YENİ MTV 3.104 BMW 5.20d 2,00 ESKİ MTV 2217 YENİ MTV 3.104 Mercedes E180 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Mercedes E300 2,00 ESKİ MTV 2217 YENİ MTV 3.104 Mercedes E220 d 2,00 ESKİ MTV 2217 YENİ MTV 3.104 Mercedes E350 d 3,00 ESKİ MTV 5236 YENİ MTV 7.330 Peugeot 3008 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Nissan Micra 1,20 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Yeni Ford Fiesta 1,00 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Yeni Ford Fiesta 1,10 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Yeni Ford Fiesta 1,50 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Ford Fiesta 1,00 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Ford Fiesta 1,20 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Ford Fiesta 1,40 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Ford Fiesta 1,50 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Ford Fiesta 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Renault Kadjar 1,20 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Renault Kadjar 1,50 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Renault Kadjar 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Seat İbiza 1,00 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Hyundai Elantra 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Ford Yeni Kuga 1,50 ESKİ MTV Yok YENİ MTV Yok Ford Yeni Kuga 2,00 ESKİ MTV Yok YENİ MTV Yok Dacia Lodgy 1,50 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Audi A4 1,40 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Audi A4 2,00 ESKİ MTV 2217 YENİ MTV 3.104 BMW 3.18i 1,50 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 BMW 3.40i 3,00 ESKİ MTV 5236 YENİ MTV 7.330 BMW 3.18d 2,00 ESKİ MTV 2217 YENİ MTV 3.104 BMW 3.20d 2,00 ESKİ MTV 2217 YENİ MTV 3.104 Honda C-RV 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Audi A3 1,00 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Audi A3 1,50 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Audi A3 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Audi A3 2,00 ESKİ MTV 2217 YENİ MTV 3.104 Kia Sportage 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Kia Sportage 2,00 ESKİ MTV 2217 YENİ MTV 3.104 Kia Cerato 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Toyota Auris 1,33 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Toyota Auris 1,40 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Toyota Auris 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Opel Insignia 1,50 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Opel Insignia 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Opel Insignia 2,00 ESKİ MTV 2217 YENİ MTV 3.104 Suzuki Vitara 1,30 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Suzuki Vitara 1,40 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Suzuki Vitara 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Toyota Yaris 1,00 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Toyota Yaris 1,50 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Opel Mokka 1,40 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Opel Mokka 1,60 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086 Renault Captur 1,20 ESKİ MTV 450 YENİ MTV 630 Renault Captur 1,50 ESKİ MTV 776 YENİ MTV 1.086