2012, 2013, 2014 model arabaların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı ne kadar olacak? 2018 yılından itibaren binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 40 zam geliyor. 4-6 yaş arabaları olan vatandaşlar, yeni MTV zam oranlarını merak ediyor. Peki, 4-6 yaş arabaların yeni MTV zammı ne kadar olacak? İşte 2012, 2013, 2014 model arabaların model model yeni MTV zam oranları...
4-6 YAŞ ARABALARIN YENİ MTV ZAM ORANLARI
|4-6 YAŞ
|4-6 YAŞ
|Fiat Egea Sedan-Hatchback
|1,30
|ESKİ MTV
|Yok
|YENİ MTV
|Yok
|Fiat Egea Sedan-Hatchback
|1,40
|ESKİ MTV
|Yok
|YENİ MTV
|Yok
|Fiat Egea Sedan-Hatchback
|1,60
|ESKİ MTV
|Yok
|YENİ MTV
|Yok
|Fiat Egea Station Wagon
|1,60
|ESKİ MTV
|Yok
|YENİ MTV
|Yok
|Renault Megane HB ve Sedan
|1,20
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Renault Megane HB ve Sedan
|1,50
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Renault Megane HB ve Sedan
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Renault Clio - Clio Sport Tourer
|1,20
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Renault Clio - Clio Sport Tourer
|1,50
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Volkswagen Passat
|1,40
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Volkswagen Passat
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Volkswagen Passat
|2,00
|ESKİ MTV
|2217
|YENİ MTV
|3.104
|Toyota Corolla
|1,33
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Toyota Corolla
|1,40
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Toyota Corolla
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Ford Focus
|1,00
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Ford Focus
|1,50
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Ford Focus
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Renault Symbol
|1,00
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Renault Symbol
|1,50
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Opel Astra
|1,40
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Opel Astra
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Volkswagen Polo
|1,00
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Volkswagen Polo
|1,20
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Volkswagen Polo
|1,40
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Hyundai i20
|1,00
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Hyundai i20
|1,20
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Hyundai i20
|1,40
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Honda Civic
|1,50
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Honda Civic
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Dacia Sandero
|1,00
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Dacia Sandero
|1,50
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Volkswagen Golf
|1,00
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Volkswagen Golf
|1,40
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Volkswagen Golf
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Nissan Qashqai
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Dacia Duster
|1,50
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Dacia Duster
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Peugeot 301
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Citroen C Elysee
|1,20
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Citroen C Elysee
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Volkswagen Jetta
|1,20
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Volkswagen Jetta
|1,40
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Hyundai Accent Blue
|1,40
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Hyundai Accent Blue
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Seat Leon
|1,00
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Seat Leon
|1,20
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Seat Leon
|1,40
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Seat Leon
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Seat Leon
|2,00
|ESKİ MTV
|2217
|YENİ MTV
|3.104
|Mercedes C180
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Mercedes C200
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Fiat Linea
|1,30
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Fiat Linea
|1,40
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Volkswagen Tiguan
|1,40
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Volkswagen Tiguan
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Volkswagen Tiguan
|2,00
|ESKİ MTV
|2217
|YENİ MTV
|3.104
|Hyundai Tucson
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Hyundai Tucson
|2,00
|ESKİ MTV
|2217
|YENİ MTV
|3.104
|Opel Corsa
|1,20
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Opel Corsa
|1,30
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Opel Corsa
|1,40
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Skoda Superb
|1,40
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Skoda Superb
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Skoda Superb
|2,00
|ESKİ MTV
|2217
|YENİ MTV
|3.104
|Skoda Octavia
|1,00
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Skoda Octavia
|1,20
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Skoda Octavia
|1,40
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Skoda Octavia
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Toyota C-HR
|1,20
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|BMW 5.20i
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|BMW 5.30i
|2,00
|ESKİ MTV
|2217
|YENİ MTV
|3.104
|BMW 5.20d
|2,00
|ESKİ MTV
|2217
|YENİ MTV
|3.104
|Mercedes E180
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Mercedes E300
|2,00
|ESKİ MTV
|2217
|YENİ MTV
|3.104
|Mercedes E220 d
|2,00
|ESKİ MTV
|2217
|YENİ MTV
|3.104
|Mercedes E350 d
|3,00
|ESKİ MTV
|5236
|YENİ MTV
|7.330
|Peugeot 3008
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Nissan Micra
|1,20
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Yeni Ford Fiesta
|1,00
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Yeni Ford Fiesta
|1,10
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Yeni Ford Fiesta
|1,50
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Ford Fiesta
|1,00
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Ford Fiesta
|1,20
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Ford Fiesta
|1,40
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Ford Fiesta
|1,50
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Ford Fiesta
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Renault Kadjar
|1,20
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Renault Kadjar
|1,50
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Renault Kadjar
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Seat İbiza
|1,00
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Hyundai Elantra
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Ford Yeni Kuga
|1,50
|ESKİ MTV
|Yok
|YENİ MTV
|Yok
|Ford Yeni Kuga
|2,00
|ESKİ MTV
|Yok
|YENİ MTV
|Yok
|Dacia Lodgy
|1,50
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Audi A4
|1,40
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Audi A4
|2,00
|ESKİ MTV
|2217
|YENİ MTV
|3.104
|BMW 3.18i
|1,50
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|BMW 3.40i
|3,00
|ESKİ MTV
|5236
|YENİ MTV
|7.330
|BMW 3.18d
|2,00
|ESKİ MTV
|2217
|YENİ MTV
|3.104
|BMW 3.20d
|2,00
|ESKİ MTV
|2217
|YENİ MTV
|3.104
|Honda C-RV
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Audi A3
|1,00
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Audi A3
|1,50
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Audi A3
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Audi A3
|2,00
|ESKİ MTV
|2217
|YENİ MTV
|3.104
|Kia Sportage
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Kia Sportage
|2,00
|ESKİ MTV
|2217
|YENİ MTV
|3.104
|Kia Cerato
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Toyota Auris
|1,33
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Toyota Auris
|1,40
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Toyota Auris
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Opel Insignia
|1,50
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Opel Insignia
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Opel Insignia
|2,00
|ESKİ MTV
|2217
|YENİ MTV
|3.104
|Suzuki Vitara
|1,30
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Suzuki Vitara
|1,40
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Suzuki Vitara
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Toyota Yaris
|1,00
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Toyota Yaris
|1,50
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Opel Mokka
|1,40
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Opel Mokka
|1,60
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
|Renault Captur
|1,20
|ESKİ MTV
|450
|YENİ MTV
|630
|Renault Captur
|1,50
|ESKİ MTV
|776
|YENİ MTV
|1.086
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.