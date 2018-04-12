Dizüstü bilgisayarların pazara sürülmesinin ardından bunun gibi başka bir yeni atılımın yapılamadığı PC piyasasında, durgunluk 2018 yılının ilk çeyreğinde de devam etti.

Gartner ve IDC firmalar tarafından yapılan araştırmaya göre, 2018 yılının ilk çeyreğinde dünya genelinde toplam 60,4 milyon adet PC sevkiyatı yapıldı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle hemen hemen aynı seviyeleri işaret ediyor. Bunun anlamı ise, 2018 yılında da 2017 yılındaki gibi durgunluk devam ediyor.

Yılın ilk çeyreğinde en çok PC sevkiyatı yapan isimse, en çok satılan PC markası listesinin de başında yer alan HP oldu. HP, listenin başındaki yerini korumasının yanında, satışlarında da artış sağlayarak yıla iyi bir giriş yapmış durumda.

En çok satılan ikinci PC markası olan Lenovo ise, geçtiğimiz yılın aynı döneminde yakaladığı satış rakamını neredeyse birebir tekrarladı. Bu yıla iyi giriş yapan bir diğer marka olan Dell ise, pazar payını %1 artırarak üçüncülükteki yerini sağlamlaştırmış oldu.