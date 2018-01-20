Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bu yılki başlangıç ödeneği 11 milyar lira olarak belirlendi.
Bu yıl Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında 50 kilometrelik Kemalpaşa Kavşağı-Saruhanlı Kavşağı kesimi ile 27 kilometrelik Balıkesir Batı Kavşağı-Balıkesir Kuzey Kavşağı kesimi olmak üzere toplam 77 kilometrelik kesim trafiğe açılacak. Söz konusu projenin tamamı, 2019'da hizmete girecek.
Kuzey Marmara Otoyolunun Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesiminde çalışmalar devam ediyor. Otoyolun, 125 kilometrelik kesiminin bu yıl, geriye kalan kısımların ise gelecek yıl tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor.
91 KÖPRÜ VE 23 TÜNEL TAMAMLANACAK
Genel Müdürlük, bu yıl sonuna kadar 615 kilometre bölünmüş yol, 630 kilometre tek platformlu yol yapacak.
Bin 475 kilometrelik yolda bitümlü sıcak karışım (BSK) ile 750 kilometre yolda ise onarım ve yenileme yapacak olan Genel Müdürlük, 11 bin 950 kilometrede sathi kaplama yapım-onarım gerçekleştirecek.
Bu yıl ayrıca 38 kilometre uzunluğunda 91 köprü ile 47 kilometrelik 23 tünel tamamlanacak.
Ankara-Samsun Otoyol Projesi kapsamındaki Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Kırıkkale Çevreyolu kesiminin ihalesine bu yıl Yap-İşlet-Devlet (YİD) modeliyle çıkılacak.
Mersin-Erdemli-Taşucu, Aydın-Denizli otoyollarının ihalelerinin de bu yıl yapılması hedefleniyor
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.