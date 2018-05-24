2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da!

2020 Şampiyonlar Ligi finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı, 2020 Avrupa Şampiyonlar Ligi finali için aday olan Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Estadio da Luz stadını geride bırakarak finali aldı.

Daha önce 2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi final karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmış, kupayı penaltı atışları sonrasında Milan'ı deviren Liverpool müzesine götürmüştü.

UEFA, bu karardan önce 2019 yılı UEFA Süper Kupa mücadelesinin Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanması kararını vermişti.

Böylece İstanbul, 1 seneden daha kısa bir süre içerisinde Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en prestijli 3 kupasından 2'sinin final karşılaşmalarına ev sahipliği yapmış olacak.