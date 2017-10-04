2030 Dünya Kupası için dev işbirliği!

Güney Amerika ülkeleri Arjantin, Paraguay ve Uruguay, FIFA 2030 Dünya Kupası'nı ortak düzenlemek için başvuruda bulundu. Üç ülkenin futbol federasyonları başkanları, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yaptıkları açıklamayla ortak teklifi resmen duyurdu. AP'nin haberien göre Dünya Kupası ev sahipliği ihalesi 4 yıl daha açılmayacak olmasına rağmen ülkeler, zorlu yarışa şimdiden hazırlanmaya başladı.

Uruguay, ilk olan 1930 Dünya Kupası'nı düzenlemişti.

2026 Dünya Kupası'nın ev sahipliği için de 3 ülkenin işbirliği olan ABD, Kanada ve Meksika ortaklığı favori konumunda.

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