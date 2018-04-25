Dolar/TL kuru ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişe bağlı olarak erken seçim kararı öncesi seviyelere yükselirken, piyasalar bugün sonuçları açıklanacak olan PPK toplantısına odaklandı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında kısa vadeli faizleri, ortalama fonlama maliyetini yüzde 12.75'ten 25 ile 75 baz puan artıracak şekilde yükseltmesi bekleniyor.

Ankete katılan 15 kurumun üçü önümüzdeki hafta ortalama fonlama maliyetinin yüzde 12.75'te sabit kalmasını, dördü 25 baz puan artırılmasını, beşi 50 baz puan artırılmasını, üçü 75 baz puan artırılmasını bekliyor.

Enflasyon beklentilerinde bozulma eğilimi TCMB'den bir adım beklentisini güçlendirirken, analistler TCMB kararının son dönemde ciddi değersizleşme eğiliminde olan TL'nin seyrinde önemli bir belirleyici olacağına dikkat çekiyor.

ABD'nin Suriye'yi vuracağı endişeleri ile 11 Nisan'da 4.1944 ile tarihi zirveyi gören dolar/TL, sonrasında TCMB'den enflasyon risklerini azaltma adına faiz artışı dahil adımlar atabileceği beklentileri ve Suriye'de nispeten azalan sıcak çatışma riskiyle gerilemişti.

Geçen hafta ise erken seçim kararının siyasi belirsizliği azaltacağı beklentisi kur 4.09 civarından 4.01 seviyesine kadar geriledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyesine gelmesi ve dolar endeksindeki yükseliş eğilimi TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor.

Dolarda güçlenme eğilimi nedeniyle bu seviyelerde kalamayan kur, dün erken seçim kararı öncesi seviyeler olan 4.1130'u gördükten sonra gün boyunca 4.08 - 4.10 bandında hareket etti.

Dolar fiyatı 25 Nisan sabah saat 07:30 sularında 4.0898 TL'den el değiştiriyor. Euro ise 4.99 - 5.00 civarında. Piyasalarda, PPK toplantısının yanı sıra erken seçim dolayısıyla yaşanan gelişmeler de takip ediliyor.