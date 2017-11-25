400 Türk tırı sınır kapılarında mahsur kaldı

Budapeşte’de Macar ithalatçılarla buluşan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Macaristan’ın geçiş belgesi vermemesi nedeniyle şu anda 400 Türk TIR’ının sınır kapılarında beklediğini, Macar ithalatçıların ise nakliyecilere “Yükümüz nerede kaldı?” diye sorduğunu söyledi.

Günlerdir Kapıkule’de belge bekleyen yüzlerce şoförün isyan noktasına geldiğini, bu durumdan Macar ekonomisinin de zarar gördüğünü kaydeden Şener, “Kapıda bekleyen 400 aracın yaklaşık 80’i Macaristan’a yük getiriyor. Geri kalan 320’si başta Almanya olmak üzere, İngiltere, Hollanda, Danimarka gibi ülkelere yük götürmek için Kapıkule’de bekliyor. Macaristan belge vermediği için yükler kapıda kaldı” dedi.

UND Başkanı Fatih Şener

KARARIN HEMEN ARDINDAN OLUR MU

Geçen ay Avrupa Adalet Divanı’nın “Türk araçlarından geçiş ücreti alınamaz” şeklindeki kararına rağmen bu tür olayın yaşanmasına çok şaşırdıklarını belirten Şener, “2018 yılında geçiş ücretlerinde sorun yaşamayacağımızı düşünürken, bu sorunla karşılaştık. Belgeler bitince Macar tarafından ilave belge talebinde bulunduk ancak iki gün öncesine kadar talebimiz olumlu karşılanmadı.

"Dün Macaristan Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Levente Magyar ile görüştük ve derdimizi anlattık. Kendileri, yıl sonuna kadar sorun yaşanmayacak adette belge sağlayacakları sözünü verdi. Türkiye ile Macaristan arasında Avrupa Adalet Divanı kararı çerçevesinde kalıcı, sorunsuz bir ulaştırma ilişkisi kurulmalı” diye konuştu.

GEÇİŞ ÜCRETİ DAVASI NASIL BAŞLADI NASIL SONUÇLANDI

Mart 2015’te Macaristan, 438 avroluk geçiş ücretini ödemediği için bir tır şoförüne 2 bin 400 avroluk para cezası vermişti. Bunun üzerine, şoförün çalıştığı şirket, UND ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) desteğiyle konuyu Macar yargısının gündemine getirmişti.

Macaristan mahkemesi davanın Avrupa Adalet Divanı’na taşınmasına karar vermiş, Adalet Divanı, Ocak 2016’da, üye ülkeler ve AB Komisyonundan görüş istemişti.

Bu yıl 19 Ocak’ta Lüksemburg’ta görülen duruşmada, AB Komisyonu Türk tezleri çerçevesinde görüş bildirerek, geçiş ücreti alınmasının AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Anlaşması 4. ve 5. maddelerine aykırı olduğunu ifade etmişti.

Komisyon, geçiş ücreti nedeniyle, AB ve Türkiye arasındaki ticarette yılda 3,5 milyar avro kayıp yaşandığı ve ticarete kısıtlama getirildiğini belirtmişti. Avrupa Adalet Divanı geçen ay Türk tırlarından Macaristan’da geçiş ücreti alınması uygulamasına karşı açılan davayı karara bağlamış ve söz konusu şirketin, Macar Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi aleyhine açtığı davada, Türk şirketinin haklı olduğuna karar vermişti.

Kararda, Türk tırlarından Macaristan’a her geçişte ücret alınmasının, gümrük vergisine eşdeğer olduğu, dolayısıyla anlaşmalara aykırılık taşıdığı ve uygulanamayacağı belirtilmişti.

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