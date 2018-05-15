4B güvencesine sahip çalışanların hizmet bilgisine ulaşmak artık sadece E Devlet şifreniz olmasından geçiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan şahsen yapılan başvurularla da hizmet dökümü alınabiliyor. Ancak internet ortamında bu işlem oldukça pratik.E Devlet Kapısı 5 dakikada işleminizi halletmenizi sağlar.

Bağkur olarak hayatımıza giren sonra 4B diye adlandırılan yani kendi adına çalışanlar olarak tanımlanabilir. Tarımsal faaliyette bulunanlar bile 5510 sayılı kanun kapsamında 4B'li olarak kabul edilir. Sigortalılar 3 farklı sınıfta değerlendirilse de eşit hizmetlerden faydalanırlar. Bu hizmetlerden belki de en önemlisi hizmet dökümüdür. Kişi sigortalılık sürecini tüm detayları ile takip etmek ister. Çünkü emeklilik için gerekli olan koşulların oluşturulabilmesi için geçen sürenin kontrolünü sağlar. Üstelik hizmet bilgisi ile beraber 4B'li toplam prim sayısını öğrenebilir ve resmi işlemlerde kullanmak için barkodlu belge çıktısı alabilir. Bu işlemler nasıl yapılıyor diye merak ediyorsanız. 4B hizmet bilgisi sorgulamayı kısaca anlatalım...

4B HİZMET BİLGİSİ NASIL SORGULANIR?

E Devlet'e TC. kimlik no ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler kısmından Sosyal Güvenlik ve Sigorta sekmesi üzerinden '4B hizmet bilgisi' kısmını bulmalısınız. Kısaca E Devlet'te açılan ilk sayfada arama kısmına 4B yazarak ilgili sekmeyi bulabilirsiniz. (Ya da https://www.turkiye.gov.tr/4b-hizmet-bilgisi linkini kullanabilirsiniz) Tıkladığınız anda açılan sayfada hizmet dökümünüzü görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu sayfadan çıktı alabilir ya da barkodlu belge oluşturabilirsiniz.

SGK HİZMET DÖKÜMÜNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIR

- Kişisel bilgiler (Ad, soyad, TC. kimlik no, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi)

- İlk işe giriş tarihi yani sigorta başlangıcı

- Ödenen sigortanın ay ay dökümanı (prim ve gün sayısı)

- İşten ayrılış tarihi ya da tarihleri

- Toplam prim günü sayısı

- Varsa ay içinde eksik gün