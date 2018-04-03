HT Cumartesi'de başarılı göz makyajı kaleme alındı. Göz makyajı yapmak zordur; malzemeyi fazla sürerseniz basit, yanlış uygularsanız komik görünürsünüz. Peki doğru ve dozunda göz makyajı nasıl yapılmalı?

1. Önce cilt bakımı yapın

Yüzünüzü yıkayıp, rutin olarak kullandığınız krem veya losyonu sürün. Gözlerinizin iyi görünmesi için, güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı etkili göz çevresi kremi kullanın. Gece ise mutlaka onarıcı formüllü göz kremi sürün.

2. Makyaja farla başlayın

Göz makyajına göz kapağından başlayın. Far rengini seçerken, gözlerinizle aynı tonlarda olmasına özen gösterin. Gözlerinizi boyamaya koyu renkten başlayın; göz kapağından kirpik çizginize kadar bu farı hafifçe dağıtın. Sonra açık renk farı tüm göz kapağınıza yayın.

3. Dramatik görüntü için

Aynı rengin açıktan koyuya farklı tonlarından oluşan üçlü, dörtlü far setlerini kullanın. Önce orta tonları kirpik çizginizin üzerine sürün. Sonra canlı tonları göz kapağınıza yayın. Ardından en açık ve canlı tonu, kirpiklerinizin üzerinden kaşınızın altına kadar sürün. Son olarak gölge yapın.

4. Şimdi sıra eyeliner’da

Açık renk far kullandıysanız üst kirpik çizgisinin üzerine eyeliner’la ince bir hat çizin. Aynı işlemi üst göz kapağınızın içine de uygulayabilirsiniz. Yoğun bir görüntü istiyorsanız eyeliner’ınızı daha kalın ve belirgin çekin. Göz altı bölümüne de kalem veya eyeliner’la vurgu yapabilirsiniz.

5. Rimeli en son sürün

Önce, özel aparatıyla kirpiklerinizi kıvırıp 15-20 saniye bekleyin. Rimeli önce alt kirpiklerinize, dipten dışa doğru uygulayın. Bu işlemi, iki kat sürerek, üst kirpiklere uygulayın. Fazlalıkları temiz bir maskara fırçasıyla alın.

Küçük bir not: Rimellerin ömrü kısadır, kuruyanları kullanmayın.