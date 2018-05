Japon blog yazarı Mac Otakara, Apple'ın tedarikçi zincirinde dolaşan söylentilere göre, OLED panelli yeni iPhone X'un iPhone 8 Plus ile neredeyse aynı boyutta olduğunu yazdı. Önümüzdeki sonbaharda Apple'ın piyasaya süreceği 3 yeni iPhone modelinden en büyüğü olacak olan 6,5 inçlik iPhone X Plus'ın, uçtan uca ekrana ve Face ID teknolojisine sahip olması bekleniyor.

Şirketin Asya'daki tedarik zincirinden bazı kaynaklar tarafından paylaşıldığı belirtilen bilgilere göre yeni iPhone X Plus, iPhone 8 Plus'ın üst ve alt kısmında yer alan kalın çerçeve alanlarına sahip olmayacak. Üstteki küçük bir çentik dışında tamamen ekrandan oluşacak olan iPhone X Plus, selefine göre daha büyük bir kamera sensörü için arka tarafta daha büyük bir kamera lensi kullanacak. Bu sebeple iPhone 8 Plus 7,5 mm kalınlığındayken iPhone X Plus, 7,7 mm kalınlığına sahip olacak.