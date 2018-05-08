HMD Global çatısı altında yeni telefonlarıyla göz dolduran Nokia'nın yol haritasında Nokia 5'i tanıtmak var. Bir Twitter kullanıcısının Nokia 5 hakkında bilgi sormasına cevap olarak, HMD Global Ürün Müdürü Juho Savikas'ın "Takipte kal :)" mesajı atması, yeni akıllı telefonu bekleyenleri heyecanlandırdı.

Henüz hiçbir detayı belli olmasa da orta seviye standartlarında bir akıllı telefon olacağı tahmin edilen Nokia 5 için, arka yüzünde çift kamera bulunacağı da söylentiler arasında. Henüz HMD Global cephesinden telefonun ne zaman tanıtılacağına ilişkin bilgi gelmemesine karşın Savikas'ın tweet'i, çalışmaların sürdüğünü ve Nokia 5'in kısa süre sonra tanıtılacağını düşündürüyor.