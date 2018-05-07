Samsung Galaxy S8 Lite, Çin sertifikasyon kurumu TENAA'nın kayıtlarında ortaya çıktı. Pek çok teknik özelliği de belli olan cihaz, orta sınıf için önemli bir alternatif gibi gözüküyor.

Samsung Galaxy S8 Lite'ın teknik özellikleri

Snapdragon 660 işlemci ile donatılan Samsung Galaxy S8 Lite, Adreno 512 GPU'ya sahip. 4 GB RAM ve 64 GB (256 GB'a kadar microSD kart desteği ile artırılabilir) dahili depolama alanı sunan yeni akıllı telefon, biri 16 MP diğeri ise 8 MP olmak üzere bir ön ve bir arka kamera ile gelecek. 5,8 inç boyutundaki cihaz, 2220x1080 çözünürlük desteği, Samsung'un Infinity Display adını verdiği neredeyse çerçevesiz ekrana sahip olacak. Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle donatılan Samsung Galaxy S8 Lite, hızlı şarj destekli 3.000mAh batarya ile gelecek.