DHA'nın haberine göre; İŞKUR İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında il genelinde belediyelerde, kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere toplam 2 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.







UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU



Maaş ve sigortaları İŞKUR tarafından karşılanacak programdan faydalanmak isteyen vatandaşlar İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İŞKUR yetkilileri başvuru yoğun olunca, adayları sırayla içeriye aldı. Kayıtların 18 Mayıs´a kadar devam edeceği öğrenildi.



