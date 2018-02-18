Setmoda'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, "yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimize üzülerek son veriyoruz. Sevkiyatlarımız ve ürün iade süreçlerimiz devam etmektedir. Sevk edilmemiş siparişleriniz standart işleyişimiz çerçevesinde sizlere teslim edilecektir" denildi.

MNG Holding'ten sitenin neden kapatıldığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

MNG Holding, MNG Kargo'yu Dubai merkezli Mirage Cargo'ya satma kararı almasının hemen ardından setmoda ile Haziran ayında online alışveriş sektörüne girme kararı almış ve siteyi faaliyete geçirmişti. Grup e-ticaret sektöründe hızlı bir şekilde büyüme planları olduğunu duyurmuştu.

100 KİŞİ İLE BAŞLAMIŞLARDI

100 kişilik gbir istihdam ile yıola çıkan grubun CEO'su Tuğrul Çetintaş, lansmanın ardından yaptığı açıklamada online ticaretin yeni dinamiklere ve farklı bakış açılarına ihtiyacı olduğunu, setmoda.com ile bu açığı kapatacaklarını söylemişti.

Setmoda'da farklı kıyafetler tek tıkla bir araya getirilerek kombinler yaratılıyordu. Şirketin sloganı ise “Modanı resetle” idi. Şirket 5 binden farklı ürünün satışını yapıyordu.