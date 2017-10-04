A Milli Takım son hazırlıklarını yaptı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların hırslı gözüktüğü belirtildi. Antrenmanın son bölümünde yapılan şut çalışmasında ise neşeli anların yaşandığı aktarıldı.

İdmanı TFF Başkan Vekili Ali Dürüst ve Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın da izlediği bildirildi. A Milli Takım kafilesi, yarın özel uçakla Antalya'dan Eskişehir'e geçecek.

CANER'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampında oyunculardan Caner Erkin'in doğum günü kutlandı. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki açıklamaya göre ay-yıldızlı ekipte akşam yemeğinden sonra bir araya gelen teknik heyet ve futbolcular, 29 yaşına giren Caner Erkin'e kutlama yaptı.

Doğum günü için hazırlanan pastayı kesen Caner'i ilk tebrik eden isim teknik direktör Mircea Lucescu oldu. Caner daha sonra teknik heyet ve takım arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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