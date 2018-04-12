Bim'den sonra A101 de Sony Xperia XA'nın satışına başladı. A101'in 12 Nisan tarihli indirimli ürünler kataloğunda ortaya çıkan Xperia XA, 799 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Ürün, şu anda teknoloji marketlerde 839 TL ile 1.399 TL arasında kalan fiyatlar aralığında satılıyor. Sony Xperia XA'yı A101'den alanlar, minimum 40 TL kâr elde etmiş oluyor. 2 yıllık Sony Türkiye garantisiyle A101'lere dağıtılan Sony Xperia XA, marketin Türkiye çapındaki 7000 mağazasında bulunuyor.

Sony Xperia XA'nın teknik özellikleri

8 MP ön (selfie) kamerası, 13 MP arka kamerasıyla dikkat çeken Sony Xperia XA, 16 GB dahili hafızaya sahip. 2,0 GHz Octa Core işlemci ve 2 GB RAM ile donatılan ürün 5 inç IPS LCD ekrana (720x1280) sahip. Android 6.0.1 (Marshmallow) ile birlikte gelen ürün, microSD kart ve 4.5G bağlantı hızı desteği de sunuyor.