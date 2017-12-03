Aatif: ''Sezonun en iyi Fenerbahçe'si''

Fenerbahçe'nin yıldızları Nabil Dirar ve Aatif, Kasımpaşa maçının ardından beIN Sports'a konuştu.
Oyunda kaldığı sürede elinden geleni yaptığını söyleyen Aatif, ''Osmanlıspor maçının ardından büyük üzüntü yaşadık, toplantılar yaptık ve birbirimize söylememiz gereken şeyleri söyledik. Son birkaç maçta iyi değildik ama kazanıyorduk. Bugün bence sezonun en iyi Fenerbahçe'si vardı. Birbirimiz için oynadık, birbirimiz için mücadele ettik. İyi yoldayız, böyle devam etmeliyiz. Sezon başında çok fazla süre alamamıştım ama Sivas maçında hocamız bana şans verdi. Kolay maç değildi benim için de özel maçtı.'' dedi.
Aykut Kocaman'ın kendisiyle özel olarak ilgilendiğini söyleyen Faslı yıldız, ''Ben oynadığım zaman maçları kazandığımızı görüyoruz. Hoca bana güven veriyor. Sahada olduğum sürece takım için elimden geleni yapmaya devam edeceğim.'' ifadelerini kullandı.
DIRAR: ''ARTIK HATA YAPMIYORUZ''
''Ligin geçmiş dönemlerine bakarsak rakipleri yakalamak için elimize çok fazla şans gelmişti ama bazı hatalar yapıp bu fırsatları kaçırmıştık. Artık bu hataları yapmıyoruz. İyi bir takım ruhu sergiliyoruz. Birlikte savunma yapıp birlikte hücum ediyoruz. Bu da bize bir kat daha güç katıyor. Rakipleri aldığı sonuçları görünce tabii ki bizim için ekstra motive oluyor. Kafamızda sadece şampiyonluk var, kupayı müzemize götürmek istiyoruz çok fazla dillendirmesek de. Hocamız benden savunma yardımını da istiyor. Savunma halindeyken merkezde olmamı istiyor. Hücumdayken de önde yer alıp hücuma katkı yapmamı istiyor. Bu durum biraz yorucu olabiliyor ama takıma katkı sağlamaktan dolayı büyük keyif alıyorum.''
ŞENER: ''TARAFTARLARIMIZ STADI DOLDURSUN''
''Maçla ilgili konuşmayacağım ama başka türlü bir yorum yapmak istiyorum. Bundan önce hatalar yaptık, geriden geldik. Bazı şeylerin farkındayız. Bugün de taraftar stadı doldurdu. Bundan sonra da hedefimize maç maç gidelim, taraftarımız da stadı doldursun. Biz de en iyi şekilde mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Yıllardır ligde mücadele ediyoruz. Bazı şeyleri biz de görebiliyoruz. Hocamızın yapısını da içeriden çok daha iyi görebiliyoruz. Bazı şeylerin son haddine gelmiştik, hocamız da bu duruma üzülüyordu. Hatalarımızın da bilincindeydik ama son maçlarımızı kazandık, bazı şeylerin farkında olduğumuzu skorlara da yansıttık.''
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