ABD başkanı Donald Trump, Singapur merkezli Broadcom'un, ABD menşeli çip üreticisi Qualcomm'ı satın alma sürecini, ulusal güvenliği gerekçe göstererek durdurdu. Böylelikle Trump, teknoloji endüstrisinin olası en büyük anlaşmasının önüne geçmiş oldu.

Qualcomm'un satılması halinde yeni nesil mobil teknolojiler ve cep telefonu standartlarının belirlenmesinde söz sahibinin artık ABD olmayacağını öngören Beyaz Saray, ülkenin önemli bir varlığı olan Qualcomm'u elden çıkarmayacak.

Qualcomm'un satışı yasaklandı

Broadcom ve ortaklarının ABD ulusal güvenliğini tehdit edebilecek potansiyele sahip olduklarını dile getiren Trump, Qualcomm'un satışını "yasakladı". Broadcom yöneticileri de, böyle bir tehdidin ya da güvenlik zafiyetinin söz konusu olmadığını belirtti. ABD Dış Yatırım Komisyonu tarafından soruşturma altında olan Broadcom, daha evvel Qualcomm için 117 milyar dolar önermişti ve olumsuz yanıt almıştı. Trump'ın engellediği anlaşmada taraflar bütçede mutabık kalmasına karşın rakam açıklanmadı.