Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, şarkıcı Zayn Malik’ten ayrılan 22 yaşındaki model Gigi Hadid, tüm hayal kırıklığına rağmen işinin başına döndü.



Seksi mankenin “kedi kadını” andıran görüntüsü makyajı ve saç modeliyle de tamamlandı.



Süper kahraman olan “Kedi Kadın” da tavan, balkon ve yangın çıkışlarında gezmesiyle ünlü.

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