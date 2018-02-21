Abdülkadir Ömür'den Burak Yılmaz'a destek

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre;

“Herkes gol kaçırır” diyerek sözlerine başlayan Abdülkadir, “Ama kimse şunu unutmasın Burak ağabey 17 gol attı. Hem de sakat olduğu halde. Ben kendisine büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Burak ağabey, Başakşehir maçında şansızdı, üzerine gelinmesi bana göre büyük yanlış. Penaltı yok diyecek kadar da profesyonel birisidir o” dedi.

Bordo-Mavililer’in sezon sonunda Avrupa vizesi alacağına inandığını vurgulayan Ömür, “2018 yılında ilk kez evimizde mağlup olduk. Üzüntülüyüz tabii ki. Taraftarlarımız doğal olarak tepki gösteriyorlar ama şu an tepki değil de destek verilmesini gerektiğine inanıyorum. Yusuf Yazıcı kardeşime de yükleniliyor, bu da doğru değil. Lig sonunda inanıyorum ki, ligi çok iyi bir yerde bitireceğiz. Henüz her şey bitmiş değil. Alanyaspor maçını kazanıp sonrasında Trabzonspor’da oynayacağımız Beşiktaş maçına moralli çıkmak istiyoruz. Taraftarlarımız bizden desteğini lütfen çekmesin” ifadelerini kullandı.