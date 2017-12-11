AC Milan, Bologna'yı devirdi ve Gattuso galibiyetle tanıştı

Maça hızlı başlayan ev sahibi AC Milan, 10. dakikada Bonaventura ile 1-0 öne geçti. Bu gole konuk ekipten karşılık çok gecikmedi ve 23. dakikada Verdi maça eşitliği getiren golü attı. Bu gol ilk yarının da skorunu belirledi. AC Milan uzun süre galibiyet golünü aradı fakat bu gol için 76. dakikaya kadar bekledi ve bu dakikanın içinde Bonaventura kendisinin ve takımının 2. golünü atıp, Gattuso'lu AC Milan'ı galibiyete taşıdı. Siyah kırmızı ekip, Gattuso ile ilk kez kazandı ve 3 puanı aldı.

Bu 3 puanla birlikte Milano ekibi, puanını 24'e yükseltti ve 7. sıraya çıktı. Bologna ise 21 puanda ve 9. sırada haftayı kapattı.

AC Milan: 2 - Bologna: 1 | MAÇ SONUCU

Serie A