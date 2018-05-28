Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) hakkında darbeyi övücü nitelikli paylaşımı gerekçesiyle soruşturma başlatmasına ilişkin Genel Merkez'den açıklama yapıldı. Açıklamada, "Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez (@add_genelmerkez) twitter hesabından, 27 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanmış olan '27 Mayıs' ile ilgili tweet, ADD Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisi, onayı ve kararı olmaksızın paylaşılmıştır. Söz konusu tweet, Atatürkçü Düşünce Derneği kurumsal kimliğini ve görüşünü yansıtmamaktadır" denildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ADD hakkında darbeyi övücü nitelikli paylaşımı gerekçesiyle soruşturma başlatmasına ilişkin Genel Merkez'den yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez (@add_genelmerkez) twitter hesabından, 27 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanmış olan '27 Mayıs' ile ilgili tweet, ADD Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisi, onayı ve kararı olmaksızın paylaşılmıştır. Söz konusu tweet, Atatürkçü Düşünce Derneği kurumsal kimliğini ve görüşünü yansıtmamaktadır. Söz konusu tweet, dönem hassasiyeti dikkate alınarak ve siyaseten seçim arifesinde algı operasyonlarına malzeme olmaması için derhal kaldırılmış ve konu ile ilgili olarak Atatürkçü Düşünce Derneği İç Disiplin hükümleri gereği Hukuk Müşavirliğince soruşturma başlatılmıştır" denildi.
'ADD 12 EYLÜL 1980 DARBESİNDEN EN ÇOK ZARAR GÖREN KURUMDUR'
"Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 27 Mayıs'la ilgili resmi görüşü" başlığıyla yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
"Atatürkçü Düşünce Derneği tüm darbelerin karşısındadır. Atatürkçü Düşünce Derneği 12 Eylül 1980 darbesinden en çok zarar gören kurumdur; 19 Mayıs 1989'da kurulan Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Kuruluş Nedeni Tüzüğünde: ... 'Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni Türk Devletini yaratma doğrultusunda ilk adımı attığı 19 Mayıs 1919'un üzerinden tam 70 yılın geçtiği bu günlerde, Atatürk devrim ve ilkelerine karşı, açık ya da kapalı saldırılar doruğa ulaşmış bulunmaktadır. Bundan daha kötüsü, plânlı ve sinsi bir çalışma ile, o devrim ve ilkeleri gelecekte yok etmek çabası içindeler... Bu durum karşısında Atatürk devrim ve ilkelerinin, toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde ışık tutucu niteliğe ve yaratıcı güce sahip olduğuna inananlar, 'Atatürkçü Düşünce Derneği"ni kurarak, O'nun devrim ve ilkelerinin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunma ve onlara bekçilik yapma zorunluluğunu duymuşlardır.' ... şeklinde açıklanmıştır... Bu amaçla kurulan dernek pek çok saldırıya uğramış, şehitler vermiştir; Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı gibi değerleri bu mücadelede kaybettik. Yine Atatürkçü Düşünce Derneği, Ergenekon sürecinde (FETÖ)cu kumpasa uğramış, Dernek Merkezi basılmış, tüm evraklarına el konmuş, Başkanı Şener Eruygur ve Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ferit Bernay, Mustafa Yurtkuran ve Fatih Hilmioğlu Ergenekon kumpas davasından yargılanmışlar, beraat etmişlerdir. Bugün Atatürkçü Düşünce Derneği'ne saldırarak, aslında seçim sürecinde mağduriyet algısı oluşturmak isteyenler; ne yazık ki yine FETÖ'cu, darbeci zihniyetin temsilcileridir.
27 Mayıs 1960 Devrimine gelince;
1961 Anayasası'nın başlangıç kısmında; 'Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk Milleti, bu Anayasa'yı hürriyete, adalete ve fazilete aşık evlatlarının uyanık bekçiliğine emanet etmiştir.' ibaresi yer alır. 27 Mayıs sonrası çıkartılan ilerici, özgürlükçü 1961 Anayasası bu harekete Devrim niteliği kazandırmıştır.
1982 darbe Anayasası'nı getiren iktidar tarafından 1961 Anayasası yürürlükten kaldırılmış, Devrimin bayram olarak kutlanması yasaklanmış, yerine Türkiye'yi bu günlere getiren 1982 darbe anayasası yürürlüğe konmuştur. Tarihi siyasiler değil, tarihçiler yazar. 1961 Anayasası ile tarihe Devrim olarak geçen süreç, siyasiler adını kaldırdı diye 'Devrim' olmaktan çıkmaz. 27 Mayıs 'Devrim' olarak tarihte yerini çoktan almıştır.
Sonsöz
Atatürkçü düşünce Derneği darbelerden en çok zarar gören kurumdur. Darbelerle ilişkilendirilmeye çalışılması, seçime yönelik bir 'mağduriyet' yaratma hamlesidir. Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kirli siyasete bulaştırmak isteyenler başaramayacaklardır. Atatürkçü Düşünce Derneği Cumhuriyet'in kurucu ilkelerinin, değerlerinin, kazanımlarının arkasındadır. Her türlü saldırıya karşı da o ilkeleri yaşatıp ileri taşımaya kararlıdır. Korkmuyoruz. Tüm Atatürkçüleri bu kirli saldırılara karşı birlikte, yılmadan mücadele etmeye çağırıyoruz."
Atatürkçü Düşünce Derneği'nin konu ile ilgili resmi görüşünün Atatürkçü Düşünce Derneği'nin "add.org.tr" sitesinde yer aldığı da belirtilirken, adrese girmek isteyenler ise sitenin 'askıya alındığı' bilgisiyle karşılaştı.
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