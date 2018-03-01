Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla sık sık ülkemizde gündem olan Adriana Lima, duygusal bir paylaşım yaptı.

Kızları Valentina ve Sienna ile çekildiği pozu Instagram hesabına yükleyen 36 yaşındaki Brezilyalı top model, paylaşımına, “Aşkım, hayatım, yaşama sebeplerim... Aile en güçlü bağdır ve ne olursa olsun aşk daima kazanır.” notunu düştü.