Afra Saraçoğlu aşk iddialarına yanıt verdi, Afra Saraçoğlu ile Çağlar Ertuğrul aşk mı yaşıyor?

‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisiyle ünlenen Afra Saraçoğlu, önceki akşam bir tanıtıma katıldı.

Cadde'nin haberine göre, tarzıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, meslektaşı ve rol arkadaşı Çağlar Ertuğrul’la ilgili aşk iddialarını, “Yakın arkadaşım. Bu tarz şeyler duymak tuhaf” diyerek yalanladı.

Afra Saraçoğlu

Çağlar Ertuğrul