Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nın 46. gününde de terör örgütü PKK/PYD’ye ağır darbe vuruldu. Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeran Beldesi’ne bağlı Harabat Çaranlı, Çaranlı, Katme, Metinler ve Şirkan köylerini temizleyen birlikler dün sabah saatlerinde belde merkezine operasyon başlattı.
Dış mahallelerde şiddetli çatışmalar sürerken terör hedefleri tank ve topçu birlikleri tarafından yoğun ateş altına alındı. Öğle saatlerinde ise Bülbül, Raco ve Şeyh Hadid beldelerinin ardından Şeran belde merkezinde de kontrol sağlandı. Birlikler böylece 5 kilometre daha Afrin ilçe merkezine yaklaştı. Beldedeki meskûn mahal operasyonları sırasında 20’den fazla teröristin öldürüldüğü bildirildi.
AFRİN-CİNDERES HATTI KOPARILDI
Afrin İlçesi’ne bağlı Cinderes ve Mabatlı beldelerinin temizlenmesi için de hazırlıklar sürerken Cinderes merkezi ile çevresindeki terör mevzileri ve barınaklar savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından bombalandı. Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'in haberine göre Cinderes’in doğusundaki Tal Hamu ve Kuraybah Köyü’nde de kontrolü sağlayan TSK ve ÖSO birlikleri, örgütün Afrin-Cinderes bağlantısını kopardı. Stratejik noktalarını tek tek kaybeden teröristlerin, mevzilerini terk ederek merkeze çekildiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, PKK/PYD’lilerin Cinderes’teki sivilleri de canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin kent merkezine gönderdiğini belirtiyor. Terör örgütünün Cinderes çevresine mayın, belde merkezine de el yapımı patlayıcı tuzaklar kurduğu bildirildi.
REJİMİN MİLİSLERİ KEFR CENNE’DE
Yerel kaynaklar Afrin’e kuzeydoğudan giden yolda önemli kavşak noktası olan Kefr Cenne bölgesinde, rejim yanlısı milislerin PYD’ye destek vermek için konuşlandığını belirtti. TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin’e ilerlemesini engellemeye çalışan teröristlerin, kavşak yolunu kapatarak askerlerin geçişini durdurmayı planladığı öğrenildi. Yaklaşık 15 gün önce Afrin’e konvoylarla girmeye çalışan milisler, tankçı birliklerin topçu atışlarıyla püskürtülmüştü.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN: 2872
TSK ve ÖSO’nun, PYD’den temizlenen köylerde patlayıcı temizleme faaliyetleri dün de sürdü. Harekâtın başından bu yana 4’ü belde merkezi, 120’si köy, 30’u kritik nokta olmak üzere toplam 154 bölge kontrol altına alındı. Genelkurmay Başkanlığı dün sabah yaptığı bilgilendirmede 95’i son 24 saatte olmak üzere 2 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
1700 TERÖRİST SEVK EDİLDİ
Reuters haber ajansı, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı yaklaşık 1700 teröristin diğer cephelerden Afrin’e sevk edildiğini duyurdu. Bir SDG sözcüsünü kaynak gösteren Reuters, teröristlerin Deyrizor’dan Afrin’e gönderilmeye başlandığını bildirdi. Bu arada Cinderes hattında PKK/PYD’li bir terörist yakalandı. Su verilen teröristin fotoğrafı da sosyal medyada paylaşıldı.
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