TSK'nın 20 Ocak'ta başlattığı Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 20. gün. TSK'dan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1028'e yükseldiği belirtildi. TSK'dan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 28 olmuştur." denildi. Harekatın ilk gününden bu yana TSK ve ÖSO unsurları 40 noktada kontrol sağlandı. Dün Şeyh Huruz Köyü ve alt yerleşim birimlerinin de teröristlerden temizlendiği duyuruldu. Dün 2 askerin ise şehit olduğu açıklandı.

Teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısında, Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar ve Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan şehit düştü.

ABDULLAH AĞAR PAYLAŞTI: POSTALDADIR HER ŞEY

— Abdullah Ağar (@abdullahagar2) February 8, 2018

ATME UYARISI

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, TSK ve ÖSO’nun Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nda 19’uncu gün geride kalırken, terör örgütü PYD/PKK’nın 820 bin sivilin yaşadığı İdlib sınırları içindeki dünyanın en büyük mülteci kampına yönelik saldırısı gözleri bölgeye çevirdi. Daha önce herhangi bir şekilde saldırıya maruz kalmamış olan Atme Kampı sakinleri oldukça tedirgin. AFAD, Kızılay ve İHH’nın yardımlarıyla ayakta kalmaya çalışan Atme sakinlerinin kamp düzenekleri sınırımızın hemen yanı başında bulunuyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN PLANI

Afrin operasyonu ile birlikte içeride askeri ve siyasi olarak sıkışan PYD’nin, Afrin’in Cinderes bölgesinin yanı başındaki Atme’yi hedef alarak kamp halkını harekete geçirmeye çalıştığı belirtiliyor. Bölgedeki yerel askeri kaynaklar, örgütün sıkıştıkça Atme halkına saldırılarını artırıp 820 bin sivili Türkiye kapılarına yönelmeye zorlamak istediği ifade ediyor.

REJİM GÜNEYDEN İLERLİYOR

İdlibli yerel yetkililer, Rusya’nın hava desteği verdiği rejimin, kara ordusu ile İdlib’in güneyinden ilerlemeye devam ettiğine de dikkat çekiyor. Rejimin İdlib’e 26 kilometre yaklaştığı, bu sıkışmanın giderek artmasının Atme için risk yaratacağı vurgulanıyor.





Zeytin Dalı'ndan son kareler





































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zeytin Dalı'ndan son kareler

AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ

22 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan

23 Ocak

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta



Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

27 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan



Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş

3 Şubat

Teğmen Cihangir Çubukçu

Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen

Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül

Uzman Çavuş Ufuk Aktağ

Uzman Onbaşı Fırat Karaca

Pİyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

4 Şubat

Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren

Uzman Çavuş Selim Vurdal

5 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya

Piyade Teğmen Ahmet Aktepe

7 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar

Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER