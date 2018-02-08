Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Rusya’nın, harekâtın başlamasından önce Türkiye ile varılan mutabakatın dışında bir kararı söz konusu değil. Yani Rusya Suriye hava sahasını Türkiye’ye kapatmış değil ancak üslerinin, uçaklarının ve askerlerinin güvenliğini sağlamak üzere bazı teknik düzenlemeler yapıyor. Hava sahasının kullanımında, dost-düşman tanımı, hava savunma füze sistemlerinin kullanım kodifikasyonları, jetlerin uçuşlarıyla ilgili askeri ve teknik bazı düzenlemeler söz konusu. Rusya’nın bu çalışmaları kapsamında hava sahasının geçici/süreli olarak kapatılmasından bahsediliyor. Söz konusu çalışma, hava savunma sistemlerinin yenilenmesi, mevcut sistemlerin yeni tehdit algısına paralel olarak aktivasyonunu içeriyor. Rusya, teknik çalışmalarını bitirdikten sonra hava sahası tekrar Türk savaş uçaklarına açılacak.

DÜZENLEME YAPIYOR

Rusya geçen ay Hmeymim ve Tartus üslerine yönelik İHA saldırıları ve İdlib’de SU-25 uçağının düşürülmesi hadisesinden sonra Türkiye ile yakın işbirliğini devam ettiriyor. Düşürülen uçağın pilotunun naaşı, Türkiye’nin desteğiyle Moskova’ya gönderildi. Uçağın parçalarının ve faillerin bulunması konusunda da yakın işbirliği sürüyor. Rusya bu olaylarla birlikte düşman tanımlı hava araçları ve balistik füzelere karşı koruma sağlamak üzere erken uyarı sistemini güçlendiriyor; teknik bazı düzenlemeler yapıyor. İsrail dahil bazı ülkelerle uçuş güvenliği mutabakatları gözden geçiriliyor.

SAHADAKİ DURUM

Rus uçağının düşürülmesi, Rus üslerine saldırı, Türk tanklarının vurulması, TSK konvoy güzergâhına yapılan saldırı gibi eylemlerin Türkiye-Rusya-İran ittifakını bozmaya, sarsmaya yönelik girişimler olduğu değerlendiriliyor. Aynı zamanda PKK/YPG, ABD’nin kendilerine yönelik desteğinin ve taktik ittifakın bozulmadığı/zayıflamadığı yönünde mesajlar verip, propaganda yapıyor. Önümüzdeki hafta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymon McMaster’ın Türkiye’ye yapacakları ziyaretler, Münbiç’in terörden arındırılmasına yönelik kararlı ifadeler, terör örgütünün Afrin’de ağır kayıplar vermesi, TSK’nın kararlı operasyonları terör örgütünde paniğe yol açıyor.

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