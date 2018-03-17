Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin karasalında terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 57. gün. Harekat kapsamında 3567 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'in etrafı kuşatıldı. Meskun mahal operasyonları her an başlayabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, sivillerin tahliyesi için koridoru açık tutuyor. Terör örgütü PYD/PKK'dan kurtulan siviller TSK'nın ve ÖSO'nun kontrolündeki bölgelere kaçıyorlar. Terör örgütü PKK/PYD, sivillerin kentten tahliyesini önlemek amacıyla kaçış güzergahlarına hendekler kazıyor.

TSK'DAN AFRİN'E BİLDİRİ

TSK, Afrin'e havadan Arapça ve Kürtçe bildiri attı. Bildiride, "Tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütüdür. Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklardan uzak durun" ifadeleri yer aldı.

DÜN 12 STRATEJİK NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve ÖSO, harekatın 56. gününde Afrin'in Yukarı Meski, Aşağı Meski, Şeyh Bilal, Küçük Meydan, Kurdane, Aşağı Gulyan, Yukarı Gulyan, Kokan ve Darkir köyleri ile stratejik öneme sahip 524, 544 ve 801 rakımlı tepeleri teröristlerden temizledi.

AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ

22 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan

23 Ocak

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

27 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan

Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş

3 Şubat

Teğmen Cihangir Çubukçu

Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen

Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül

Uzman Çavuş Ufuk Aktağ

Uzman Onbaşı Fırat Karaca

Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

4 Şubat

Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren

Uzman Çavuş Selim Vurdal

5 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya

Piyade Teğmen Ahmet Aktepe

Uzman Çavuş Ali Yılmaz

7 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar

Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan

9 Şubat

Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu

10 Şubat

Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz

Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin

Uzman Çavuş Halis Koca

Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın

Uzman Erbaş Enes Sarıaslan

Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu

Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege

Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş

Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan

Pilot Üsteğmen Erdem Mut

Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman

17 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin

25 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü

1 Mart

Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik

Uzman Çavuş Recep Çetin

Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç

Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol

Jandarma Astsubay Uğur Palancı

Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel

Jardarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek

Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe

8 Mart

Uzman Onbaşı Fuat Demir

12 Mart

Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart

13 Mart

Uzman Çavuş Orhan Sürmen

15 Mart

Piyade Teğmen Muhammed Kır

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