Trabzonspor 42. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi’nde yapıldı. Genel Kurula Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yöneticiler, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, eski yöneticiler ve divan kurulu üyeleri katıldı.
''TRANSFER YASAĞININ ÖNÜNE GEÇECEK BORÇLARI ÖDEDİK''
Önceki gün teknik kadroya, futbolculara ve alacaklı kulüplere yaptıkları ödemelerle ilgilide bilgi veren Ağaoğlu, şunları söyledi:
"Dün itibariyle yaptığımız 80 milyonluk ödemenin bizimle yakından uzaktan alakası olmayan, Şubat ayına kadar olan birikmiş olan UEFA’nın, FIFA’nın önüne gitmiş borçtur. Bu süre içerisinde rica ve minnetle işleme girmesin diye beklettiğimiz borçları ödedik. Hacizle gelen kendilerine söz verdiğimiz borçları ödedik. 80 milyon 8 yıllık bir kredi ile dün ödediğimiz bir borç. Yani bir önceki yönetimin Ocak ayına kadar; FIFA’ya, lisansa engel, transfer yasağının önüne geçecek borçları ödedik. Bunun bilinmesinde yarar var. Bir plan yok deniyor ama burada bir planla yürüme şansınız da yok. Çünkü Kulübün geliri 130 milyon, profesyonel kadro maliyeti 180 milyon, kur farkı, faiz gideri 80 milyon, kulübün giderleri seyahat kamp stadı, tesisleri altyapı 60 milyon. Sizin açığınız 200 milyon civarında dolaşıyor. Şimdi 40 günlük bir planla bunun önüne geçmenizin mümkün değil."
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Geldikleri gün ve takip eden süreç içinde 20 Milyonluk bir ödeme yaptıklarını belirten Ağaoğlu, "Aslında bizim planımız ilk başta 10 milyonluk bir ödeme yapmaktı. Futbolcularla konuşmamızda kendilerine, ‘Yeni geldik 15 Mayıs’ta sizin geçmiş dönemden olan borçlarınızı ödeyeceğiz’ dedik. Her ne hikmetse o güne kadar bekleyen, sesini çıkarmayan oyuncular o sözü (15 Mayıs) vermemize rağmen bize ihtar çektiler. 8 ya da 9 tanesi. Şahsi kefaletimle 10 milyonluk bir kredi aldık ve o parayı da ödedik. 15 Mayıs sözünü tutamadık. 3 gün geçiktirdik. Trabzonspor’un şu anda hiçbir bankadan kredibilitesi yok, hiçbir bankadan artık kredi alma şansı yok. Çünkü teminat olarak ancak 2023-2024’e sarkmaya başladığı için çok zor, imkansıza yakın bir durum. Biz bu çalışmaların içindeyken 15’ini tutturamadık, kredi 18’inde hesabımıza geçti ve geçer geçmez futbolcuların hesabına geçtik. Bir futbolcu da 16’sında Bakırköy Noterliğinden kulübe ihtar çekmiş, bütün alacaklarının ödenmesi koşuluyla. Yani ‘Ben Trabzonspor kulübünün kaptanıyım, para için bir başka kulübün kaptanının arkasında sahaya çıkmam’ diyen kaptan profilinden bugün gelmiş olduğumuz nokta” ifadelerini kullandı.
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