Ağustos'ta 673 firma yatırım teşvik belgesi aldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin listeye göre, tarım

sektöründe 21, madencilik sektöründe 17, imalat sektöründe 287, enerji sektöründe 182, hizmet sektöründe 166 firmaya çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi.

Ağustos ayında yatırım teşvik belgesi alan firmaların toplam ve sabit yatırım tutarları 8.15 milyar lira, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 851 milyon dolar, istihdam sağlanan kişi sayısı ise 18,342 olarak belirlendi.