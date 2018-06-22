Adı bir süredir Galatasaray’la anılan Nijeryalı forvet Ahmed Musa’nın menajeri, İtalya basınına konuştu.

Galatasaray’ın yanı sıra başka tekliflerin de olduğunu belirten menajer, “ Galatasaray ile görüşüyoruz. Galatasaray harika bir kulüp ve Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak. Cazip bir yer ancak başka teklifler de var. Ahmed, Dünya Kupası’ndan sonra karar verecek” ifadelerini kullandı.