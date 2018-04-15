Trabzonspor’da yönetime gelir gelmez önünde birikmiş dağ gibi sorunlarla boğuşmaya başlayan başkan Ahmet Ağağoğlu ve arkadaşları düğmeye bastı... Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre ilk olarak daha önce Bordo-Mavili formayı giyen Hyun-Jun Suk transferi nedeniyle Porto’ya ödenmeyen 250 bin Euro’luk transfer taksidini yatıran Ağağolu, yine 850 bin Euro’ya alınan Hugo Rodallega için hiçbir ödeme yapılmayan Akhisar’a bu paranın taksitler halinde yatırılacağını bildirip ilk taksidi yatırdı. Ayrıca Onazi, Rodallega ve Castillo’nun da geciken alacakları da ödenerek olası bir yeni krizin kapısı da böylece kapatıldı.

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Bu gelişmelerin ardından Ahmet Ağaoğlu yönetimi şimdi de Trabzon’dan sorunlu bir şekilde ayrılan teknik adam, futbolcu ve kulüplere karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden kaynaklanan davaların birçoğunun ödemelerini yapmak için kaynak arıyor. FIFA ve CAS’ta bulunan 12 dosya büyük oranda sonuçlanırken, kulübe tebliği bekleniyor. Bu 12 dosyanın Trabzonspor’a maliyeti ise 2 milyon 816 bin Euro. Bordo-Mavili kulübün UÇK’da büyük ölçüde sonuçlanan 14 dosyadan yükümlülüğü ise tam 16 milyon TL.