HT Magazin'de yer alan habere göre, okulunu birincilikle bitiren Calvin, 2012 yılında dönem birincisi olmuş ve eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından Beyaz Saray’a davet edilmişti.



Aynı zamanda Polis Akademisi’ne devam eden Calvin’in avukatlık için yeniden üniversiteye hazırlandığı öğrenildi.

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