AİHM, 15 Temmuz sonrası 25 bin başvuruyu OHAL Komisyonu'nu adres göstererek reddetti

AİHM, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 25 bin başvuruyu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu adres göstererek reddetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM), olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu çok sayıda kişi tarafından başvuru yapıldı.

AİHM'de 31 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Türkiye aleyhine derdest başvuru sayısı 7 bin 600 oldu. Bu rakam, 31 Mayıs 2017'de 24 bin 600'e yükseldi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun kurulmasının ardından AİHM, haziran ayında görevden uzaklaştırılan öğretmen Gökhan Köksal'ın başvurusunu komisyonu adres göstererek reddetti. Emsal nitelikteki kararda, başvurucunun "iç hukuk yollarını tüketmediğine" hükmedildi.

Bunun üzerine, AİHM'deki Türkiye aleyhine başvuru sayısı haziran sonu itibarıyla 12 bine düştü. 30 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla tekrar 19 bine çıkan başvuru sayısı, AİHM tarafından 13 Kasım 2016 tarihinde açıklanan istatistiklere göre, 31 Ekim 2017'de 8 bin 300'e düştü.

Verilere göre AİHM, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından bugüne kadar yapılan yaklaşık 25 bin başvuruyu reddetti. Mahkemenin bu kararlarda Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres gösterdiği öğrenildi.

Öte yandan, başvurularla ilgili rakamlar, yıl sonunda yayımlanacak yıllık raporda yer alacak.

Türkiye aleyhine yapılan başvuru sayısının gelecek dönemde daha da düşmesi bekleniyor. Söz konusu başvuru sayısının düşmesinde, uluslararası yükümlülüklerle uyumlu olarak OHAL döneminde yapılan hukuk reformları ve Adalet Bakanlığı'nın AİHM'e yaptığı bilgilendirmeler etkili oldu.

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OHAL Komisyonu