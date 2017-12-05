Air France'ın yeni markası Joon uçuşlara başlıyor

Aralık ayı başından itibaren Paris-Charles de Gaulle' den orta mesafeli uçuşlara başlayan yeni havayolu Joon 2018 ilkbaharından itibaren de uzun mesafeli hatlarda uçuşlarına başlayacak.
Joon, orta mesafede 1 Aralık’tan itibaren Paris’ten günlük olarak Berlin'e 6, Barcelona'ya 8, Lizbon'a 4 ve Porto'ya haftada 3 uçuş gerçekleştirecek. 25 Mart 2018'den itibaren uçuş hatlarına günde 1 sefer ile İstanbul’u da ekleyecek olan Joon, 2018 yaz tarifesinde Paris’ten Oslo'ya 3, Roma’ya 7 ve Napoli'ye de 2 karşılıklı sefer düzenleyecek.
Joon, 2018 ilkbaharından itibaren Brezilya’da Fortaleza ve Seyşeller'de Mahé'nin yanı sıra Kahire’ye, Capetown’a ve Tahran’a da düzenli seferlerle uçacak.
Yeni seyahat alışkanlıklarına odaklanan Joon, orta mesafeli tüm uçuşlarda uçakta yolcunun kendi cihazınıza bağlanabilen, ücretsiz müzik, oyun, dizi ve haber gibi yeni bir dizi eğlence içeriği sunan uçak içi TV sistemi YouJoon'u kullanacak.
Joon’un uzun mesafeli uçuşlarında ise arka koltuk ekranlarında bulunan Air France uçak içi eğlence sistemi de ilaveten yolcuların kullanımına açık olacak
2020 yılına kadar tamamı Airbus’tan oluşacak 28 uçaklık bir filoyla faaliyet gösterecek olan Joon’un uçuşları, Air France’ın mevcut tarifesindeki uygun olan tüm uçuşlarla birleştirilebilecek. Ayını şekilde Air France’ın sık uçan yolcu programı Flying Blue’nun milleri Joon uçuşları için de geçerli olacak.
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