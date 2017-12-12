Paris Valiliği, aralarında Airbnb’nin de bulunduğu kiralama sitelerine çağrı yaptı ve sahipleri kayıt sisteminde yer almayan yerlerin ilanlarının kaldırılmasını istedi. Aksi takdirde, platformlar hakkında dava açılacak.

ABD merkezli Airbnb, kiracıların dahi evlerini veya odalarını istenilen sürelerde kiralamasına olanak tanıyan bir pazar yeri platformu ve özellikle genç turistler tarafından tercih ediliyor.

Mastercard verilerine göre dünyanın en çok ziyaret edilen üçüncü şehri olan Paris, Airbnb’nin de en güçlü olduğu ülkelerin başında geliyor. Airbnb platformunda Paris’ten 65.000’den fazla ev ve oda bulunuyor.

Airbnb’nin rakipleri ise onun yanı sıra 35.000 ilan listeliyor.

Tatil dönemlerinde ve bayramlarda oda ve ev kiralarının bir hayli yükselmesi üzerine, Fransız yetkililer evlerin ve odaların kısa dönemli kiralanmasını kısıtlamıştı.

1 Aralık tarihinde yürürlüğe giren karara göre, çevrimiçi platformda evini kiralamak isteyenlerin belediyeye başvurması ve kayıt numarasını verdiği ilanlarda kullanması zorunlu tutuluyor.

Fransız otoriteler bu sistem sayesinde evlerin bir yılda 120 günden fazla kiralanmadığından emin olmak istiyor. Ülkede insanların yaşadıkları yeri bundan daha uzun süreyle kiralamasına izin verilmiyor.

Bugüne kadar 11.000 daire sisteme kayıt oldu. Uzmanlar kiralık dairelerin beşte birinin sisteme kayıt olduğunu belirtiyor.

Airbnb daha önce San Francisco şehrinde benzer sorunlar yaşamıştı ve girişim hakkında açılan dava iki tarafın uzlaşmasıyla sona ermişti.

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