Meclis Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, komisyon çalışmaları için ek süre talep edeceklerini bildirdi.
AA'nın haberine göre; çölyak hastalığının sebep ve sonuçlarına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer başkanlığında toplandı.
Komisyonun çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü ve ilgilileri dinlediklerini anımsatan Tamer, komisyonun çalışmalarının 19 Kasım'da biteceğini dile getirdi. Çalışmaların tamamlanması için kısa bir süre kaldığını ifade eden Tamer, "Biz ek süre talep edeceğiz. Aralığın sonunda da inşallah çalışmaları bitirip çölyaklı hastalarımıza ışık olacağız." dedi.
Komisyona sunum yapan Kocaeli Çölyak Eğitim Kültür Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Nesrin Atar da MEB'in ilgili müfredatta çölyakla ilgili bilgileri eklemesini ve okul kantinlerine glütensiz gıdaların konulmasının zorunlu hale getirilmesini önerdi.
Glutensiz Ada Yönetim Kurulu Üyesi Bilge Köroğlu ise glutensiz ürün üretimi için yurt dışından özel makineler satın alındığını ve kuruluş aşamasında Ar-Ge maliyetlerinin yüksek olduğunu söyledi.
Bu ürünlerin raflara konulması için zincir marketlerin, yüksek raf bedelleri istediğini anlatan Köroğlu, ürünlerin market raflarına konulmasına için zorunluluk getirilmesi ve Ar-Ge sürecinde destekler verilmesini talep etti.
Nustil Genel Müdürü Özgür Erdoğan da çölyakta tespit edilemeyen hasta sayısının fazla olduğunu belirterek, hastaların tespiti için gerekli olan testlerin daha kolay yapılmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.
Ürünler için referans fiyat belirlenmesi ve maliyetlerin düşürülmesi için desteklerin sağlanması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, halkın bilgilendirilmesi için kamu spotları hazırlanmasının önemine işaret etti.
Turizm Fakültesinden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Glutensiz Şefi Süleyman Engin, komisyona glutensiz mutfak ve beslenme konusunda sunum yaptı.
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